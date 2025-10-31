Место крещения Иисуса и съемок «Звездных войн»: что россиянам посмотреть в Иордании после отмены виз

С 13 декабря российские туристы получат возможность посещать Иорданию без визы. Согласно документу, подписанному 20 августа в Москве, граждане обеих стран могут находиться на территории государств до 30 дней при каждом посещении, а суммарный срок пребывания не должен превышать 90 дней в течение календарного года. Это правило действует для туристических поездок, исключая трудовую или коммерческую деятельность, учебу или постоянное проживание. Что посмотреть в восточном королевстве туристам — в материале URA.RU.

Читать далее