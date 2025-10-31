Безвиз между Россией и Иорданией введут в ближайшее время

Безвизовый режим между Россией и Иорданией официально вступит в силу 13 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Согласно тексту документа, завизированного премьер-министром Михаилом Мишустиным еще в мае, туристы из обеих стран получат право находиться на иностранной территории без виз до 30 дней подряд. Важным условием является то, что общее время пребывания в течение года не может превышать 90 суток. Однако эти правила не распространяются на граждан, приезжающих с деловыми целями, по работе или учебе.

До вступления соглашения в силу для россиян сохраняется действующий порядок: получение визы по прибытии в аэропорт Аммана стоимостью 50 долларов США или предварительное оформление через официальный сайт МВД Иордании. Выданная виза действует 30 дней и может быть продлена еще на один месяц. Граждане Иордании, планирующие визит в Россию, используют для этого систему электронных виз.

Важным подготовительным шагом к безвизовому режиму стало восстановление прямого авиасообщения между столицами в октябре 2024 года. Авиакомпания Royal Jordanian выполняет рейсы по маршруту Москва – Амман дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Ожидается, что отмена виз станет дополнительным стимулом для динамичного роста туристического обмена и дальнейшего укрепления двусторонних отношений.