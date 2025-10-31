Прямые рейсы в Японию. Чего ждать туристам?

Представители МИД РФ на днях обнадежили заявлением о готовности возобновить прямые рейсы с Японией. Вторая сторона пока свою позицию не озвучила. Как восприняли это заявление представители туристической сферы и логистики в эксклюзивных комментариях экспертов MIR24.TV.

На 31 октября 2025 года ситуация с билетами такова: от Москвы до Токио можно добраться за 12 часов с 1 пересадкой в Пекине. Такие данные выдает один из популярных агрегаторов по поиску авиабилетов. Например, рейс на 2 ноября обойдется почти в 270 000 рублей как самый быстрый. Причем это самолет китайского перевозчика, а билет обмену и возврату не подлежит. Самый дешевый билет стоимостью около 51 000 рублей позволит вам насладиться перелетом с двумя пересадками в Алматы и Гуанчжоу, а по времени путешествие займет 2,5 суток.

Евгения Исмагилова предприниматель, владелец сети туристических агентств «Последние 3 года в виду отсутствия прямого авиасообщения с Японией единственной возможностью попасть в страну является перелет через третьи страны, в основном это Турция, ОАЭ, Китай. Что сложно и дорого! Но даже несмотря на это, мы наблюдаем растущий интерес на туры в Японию, особенно весной, когда цветет сакура и октябрь-ноябрь сезон багряных кленов. Поэтому вопрос прямого авиасообщения приобретает особую актуальность. Это существенно упростит логистику и позволит туроператорам сформировать больше интересных пакетных предложений, что прямо отразится на снижении стоимости поездки в Японию и может стать мощным стимулом для нового туристического бума в страну. Так что ждем!

Получается, эстетствующих любителей ханами и момидзигари не останавливают долгие стыковочные рейсы и многократные регистрации.

Плюсы транзита

Но не все представители туристического бизнеса настроены оптимистично.

Александр Тепляков руководитель туристического агентства «С 2022 года Япония присоединилась к антироссийским санкциям и приостановила прямые рейсы с Россией. В ближайшее время не нужно ждать возобновления прямого сообщения, так как овчинка выделки не стоит. Попросту незачем лишний раз Японии конфликтовать со странами Запада в борьбе за российского туриста. В 2024 году она приняла 36,9 млн иностранных путешественников, тем самым на 47% приумножив показатели 2023 года и даже обогнав допандемийные статистические данные. В 2019 году цифра равнялась 31,9 млн. В 2024 году Япония взобралась на 10 место по показателю объема принятых туристов, согласно данным Всемирной туристской организации. Абсолютное большинство путешественников в Японии азиаты, лидируют Южная Корея и Китай с Тайванем. Из стран дальнего зарубежья в лидерах США чуть более 2,6 млн туристов. Россия же показывает цифру около 100 тысяч. Кажется немного, но это +136,6% к статистике 2023 года. Текущий год может показать динамику по приросту, тоже отличающуюся от 2024 года. Однако в благополучном допандемийном 2019 году, с наличием прямых рейсов, Японию посетили 120 тысяч россиян и этот показатель является рекордным по сей день.

Эксперт отмечает лояльную визовую политику Японии по отношению к российским туристам и считает, что особо жалеть об отсутствии прямых рейсов в сложившейся ситуации не стоит. Стыковочные рейсы оказались весьма неплохим вариантом: люди успевают и по магазинам сходить во время пересадок, и даже что-то интересное в транзитных городах посмотреть.

«Барьеры колоссальны

Крупным грузовым авиакомпаниям аналогично пришлось приспосабливаться и искать обходные пути, так как прямой экспорт с Японией пока под запретом.

Владимир Микулин руководитель авиационного отдела логистической компании «Я очень надеюсь, что в ближайшее время между Японией и Россией возобновится прямое авиасообщение. Это необходимо, в первую очередь, для медицинской промышленности. Но реальность грузовых авиаперевозок сегодня определяется политикой. Говоря объективно, я не верю, что здоровое партнерство Японии и РФ станет возможным в ближайшее время. Между нашими странами нет контакта и сохраняются политические препятствия для достижения согласия. К сожалению, возобновление прямого авиасообщения это один из самых последних шагов в нормализации отношений.

Представитель дочернего предприятия грузового авиаперевозчика уверен, что сначала должны быть отменены основные санкции при возобновлении политического диалога на высоком уровне.