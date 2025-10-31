Прямые рейсы в Японию. Чего ждать туристам?
Представители МИД РФ на днях обнадежили заявлением о готовности возобновить прямые рейсы с Японией. Вторая сторона пока свою позицию не озвучила. Как восприняли это заявление представители туристической сферы и логистики в эксклюзивных комментариях экспертов MIR24.TV.
На 31 октября 2025 года ситуация с билетами такова: от Москвы до Токио можно добраться за 12 часов с 1 пересадкой в Пекине. Такие данные выдает один из популярных агрегаторов по поиску авиабилетов. Например, рейс на 2 ноября обойдется почти в 270 000 рублей как самый быстрый. Причем это самолет китайского перевозчика, а билет обмену и возврату не подлежит. Самый дешевый билет стоимостью около 51 000 рублей позволит вам насладиться перелетом с двумя пересадками в Алматы и Гуанчжоу, а по времени путешествие займет 2,5 суток.
Евгения Исмагилова предприниматель, владелец сети туристических агентств «Последние 3 года в виду отсутствия прямого авиасообщения с Японией единственной возможностью попасть в страну является перелет через третьи страны, в основном это Турция, ОАЭ, Китай. Что сложно и дорого! Но даже несмотря на это, мы наблюдаем растущий интерес на туры в Японию, особенно весной, когда цветет сакура и октябрь-ноябрь сезон багряных кленов. Поэтому вопрос прямого авиасообщения приобретает особую актуальность. Это существенно упростит логистику и позволит туроператорам сформировать больше интересных пакетных предложений, что прямо отразится на снижении стоимости поездки в Японию и может стать мощным стимулом для нового туристического бума в страну. Так что ждем!
Получается, эстетствующих любителей ханами и момидзигари не останавливают долгие стыковочные рейсы и многократные регистрации.
Плюсы транзита
Но не все представители туристического бизнеса настроены оптимистично.
Александр Тепляков руководитель туристического агентства «С 2022 года Япония присоединилась к антироссийским санкциям и приостановила прямые рейсы с Россией. В ближайшее время не нужно ждать возобновления прямого сообщения, так как овчинка выделки не стоит. Попросту незачем лишний раз Японии конфликтовать со странами Запада в борьбе за российского туриста. В 2024 году она приняла 36,9 млн иностранных путешественников, тем самым на 47% приумножив показатели 2023 года и даже обогнав допандемийные статистические данные. В 2019 году цифра равнялась 31,9 млн. В 2024 году Япония взобралась на 10 место по показателю объема принятых туристов, согласно данным Всемирной туристской организации. Абсолютное большинство путешественников в Японии азиаты, лидируют Южная Корея и Китай с Тайванем. Из стран дальнего зарубежья в лидерах США чуть более 2,6 млн туристов. Россия же показывает цифру около 100 тысяч. Кажется немного, но это +136,6% к статистике 2023 года. Текущий год может показать динамику по приросту, тоже отличающуюся от 2024 года. Однако в благополучном допандемийном 2019 году, с наличием прямых рейсов, Японию посетили 120 тысяч россиян и этот показатель является рекордным по сей день.
Эксперт отмечает лояльную визовую политику Японии по отношению к российским туристам и считает, что особо жалеть об отсутствии прямых рейсов в сложившейся ситуации не стоит. Стыковочные рейсы оказались весьма неплохим вариантом: люди успевают и по магазинам сходить во время пересадок, и даже что-то интересное в транзитных городах посмотреть.
«Барьеры колоссальны
Крупным грузовым авиакомпаниям аналогично пришлось приспосабливаться и искать обходные пути, так как прямой экспорт с Японией пока под запретом.
Владимир Микулин руководитель авиационного отдела логистической компании «Я очень надеюсь, что в ближайшее время между Японией и Россией возобновится прямое авиасообщение. Это необходимо, в первую очередь, для медицинской промышленности. Но реальность грузовых авиаперевозок сегодня определяется политикой. Говоря объективно, я не верю, что здоровое партнерство Японии и РФ станет возможным в ближайшее время. Между нашими странами нет контакта и сохраняются политические препятствия для достижения согласия. К сожалению, возобновление прямого авиасообщения это один из самых последних шагов в нормализации отношений.
Представитель дочернего предприятия грузового авиаперевозчика уверен, что сначала должны быть отменены основные санкции при возобновлении политического диалога на высоком уровне.
«Возможно, потребуется подписание новых соглашений. Но судя по текущей риторике обеих сторон, до этого еще очень далеко, замечает он. Сам по себе прогноз на восстановление в течение 2-6 месяцев после снятия барьеров выглядит оптимистично. Проблема в том, что сами эти барьеры — колоссальны.