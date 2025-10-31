Проблемы с испанскими шенгенами отразились на визах в другие страны Европы

Проблемы с недоступностью испанских виз – в Москве и Петербурге количество ограничили, а в регионах заявителей вообще не принимают – отражаются на ситуации с получением шенгенов в консульствах других лояльных стран.

Визовики отмечают, что свободные места на подачу документов на французские визы стали разбирать гораздо активнее, чем прежде. И это притом что традиционный пик в конце года из желающих посетить Европу в зимние каникулы пройден – оформить к длинным выходным уже нереально. На текущий момент свободные слоты в визовых центрах Франции в декабре есть только в двух городах – Санкт-Петербурге и Калининграде.

«Такой скорости я не припомню уже месяцев 10, если не больше. Тенденция, как по мне, тревожная. Боюсь, мы снова придем к ситуации, когда регионы будут разбирать за несколько минут, а Москву и Питер – за несколько часов», – прогнозирует автор телеграм-канала «Французский шенген» Алексей Кукаевский.

Смену вектора с Испании подтверждают и сами туристы: «Именно так! У меня друзья, которые только туда и подавались всегда, теперь пришли за французской визой. Они из регионов – там на Испанию нереально записаться».

Сроки оформления визы во Францию сейчас составляют порядка месяца. Сегодня паспорта получают те туристы, которые сдавали документы в последних числах сентября либо 1–2 октября.

Ожидается, что в ближайшие дни – возможно, еще до ноябрьских праздников – начнут появляться слоты на январь. По прогнозам других агентств, это случится уже на следующей неделе.

