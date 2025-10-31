В Турции лишилась лицензии популярная у россиян платежная система

Центральный банк Турции (TCMB) официально лишил лицензии турецкую платежную систему Papara, ранее востребованную среди российских пользователей. Соответствующее решение было опубликовано в правительственном издании Resmi Gazete.

Согласно тексту документа, разрешение на деятельность в качестве учреждения электронных денег, выданное Papara еще в апреле 2016 года, было отозвано по решению Комиссии по банковскому регулированию и надзору. Основанием для аннулирования лицензии послужили положения закона № 6493 «О платежных услугах, системах расчетов и учреждениях электронных денег».

Интерес к платежной системе Papara со стороны россиян резко возрос после введения ограничений на использование российских банковских карт за рубежом. Сервис предоставлял возможность удаленного открытия счета по загранпаспорту с последующим увеличением лимитов после прохождения верификации.

Развитие ситуации оказалось предсказуемым: еще в мае турецкий министр внутренних дел Али Ерликая объявил о задержании основателя компании Ахмеда Карслы и еще 12 фигурантов по масштабному делу о легализации доходов от нелегального игорного бизнеса. В ходе оперативных мероприятий было арестовано активов на общую сумму 5 млрд лир, а контроль над компанией перешел к внешнему управляющему.

Впрочем, судя по комментариям подписчиков телеграм-канала «Крыша ТурДома», сервис в последнее время начал терять актуальность для россиян. В частности, лимит на операции достаточно сильно сократили, а карты Papara перестали принимать многие заведения и компании.