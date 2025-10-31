Россия сохраняет лидерство по числу приезжающих в Турцию туристов

Количество российских туристов в Турции в 2025 году может достичь 7 миллионов человек. Об этом на XVIII Веронском евразийском экономическом форуме в Стамбуле заявил председатель Турецко-Российского делового совета (DEIK) Иззет Экмекчибаши.

По его словам, в сфере сотрудничества наших стран пока лидирует энергетика.

"Нам нужно распространить это на другие сферы - сельское хозяйство, продукты питания, которые не подпадают под санкции. Это рынок свежих продуктов, овощей, диверсификация продуктов питания. На втором месте это сектор туризма и сфера услуг. Мы знаем, что одно из основных направлений для туристов из России - это Турция. И мы нацелились достичь цифры 7 миллионов туристов в 2025 году", - сказал он.

По числу туристов, приезжающих в Турцию, Россия остается на первом месте. Как ранее сообщал изданию Turizm Ajansi министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, за первые полгода 2025 года Турцию посетили 2,61 млн российских туристов. За этот период доход Турции от туризма составил 25,8 млрд долларов. А с января по август 2025 года страну посетили уже 4,6 миллиона наших соотечественников.

Член совета директоров ассоциации "Познаем Евразию", экономист Риккардо Фаллико добавил, что уже в 2024 году в Турции побывали почти 7 миллионов туристов из РФ.

"В среднем турист тратит 1000 долларов, таким образом, в прошлом году доходы от российских туристов составили 6,5 миллиарда долларов. И в перспективе эта цифра может увеличиться до 10 миллиардов", - полагает он.

Товарооборот между РФ и Турцией по итогам 2024 года уже приблизился к 60 миллиардам долларов. Достижению ежегодного объема торговли в 100 миллиардов будет способствовать расширение сфер двустороннего сотрудничества.

По словам Экмекчибаши, важными секторами для сотрудничества являются строительство инфраструктуры, реализация проектов в цифровой сфере, создание совместных консорциумов. Кроме того, глава делового совета высказался за расширение использования в торговле между двумя странами национальной валюты.