Контрасты путешествия по «премиум-Европе»

Швейцарию​‍​‌‍​‍‌ и Лихтенштейн можно назвать уютными и очень привлекательным странами для путешествий, вот только еще и неприлично дорогими. Авторы канала пишут, что это своеобразная «премиум-Европа».

Про Швейцарию обычно вспоминают как о более строгом и суровом месте, но их города — это чистота и уют, а отсутствие толп туристов на фоне популярных мегаполисов создают впечатление чего-то особенного и элитного. Конечно, в Швейцарии много тихих и безлюдных мест, но именно такие города, как Цюрих, Женева, Берн, производят впечатление «премиум-страны».

К сожалению, даже внешний вид автомобилей швейцарцам не чужд — в этих странах часто можно увидеть машины, у которых передний и задний номер имеют разный размер, что портит эстетическое восприятие автомобиля.

Лихтенштейн, называемый швейцарцами «отколовшимся от кантонa Швейцарии», в этом плане не отстает. Но вот Вадуц, если вы до сих пор не слышали об этом городе, вас удивит. Приезжая сюда, вы удивитесь живописной столице Вадуца, но спустя несколько часов исследование Лихтенштейна по городу завершится — очень он уж маленький.

После того, как вы насладитесь швейцарским стерильным и комфортным Цюрихом, Мюнхен покажется вам настоящим свинарником. Впрочем, для любителей граффити и шоппинга на крупной пешеходной улице это будет интересно — здесь вы встретите много попрошаек у магазинов и граффити у вокзала.

Ранее «ГлагоL» рассказывал о том, что остается неизменным в сердце Тбилиси, несмотря на течение времени. Чаще всего горожане и путешественники отмечают вечный запах жареного дошаба и гостеприимство его жителей.