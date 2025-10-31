Россиянин из Нижнего Новгорода по имени Илья побывал в Тбилиси (Грузия) и описал впечатления словами «в магазинах продают гнилые овощи». О своей поездке он рассказал порталу NewsNN.

Плюсом города, как и в целом Грузии, житель РФ назвал природу. Тбилиси окружен горами и холмами, пейзажами гордятся сами местные, подчеркнул он. Кухня, по мнению Ильи, является главной достопримечательностью столицы.

«Это видно даже по сувенирам — хинкали и хачапури на магнитиках, носках, брелоках и прочей продукции вы найдете в каждом туристическом ларьке», — отметил он.

По его словам, в городе множество заведений на любой вкус и кошелек.

Россиянин считает, что жизнь в грузинской столице дешевле, нежели в Москве. Он добавил, что многие дорогие позиции в ресторанах подразумевают большие порции. При этом рестораны готовят вкусные блюда из местных овощей и фруктов, но в супермаркетах почти все они продаются гнилыми или неспелыми.

«Найти свежие огурцы, помидоры, бананы и так далее в супермаркетах или на рынках — задача со звездочкой», — рассказал гость грузинской столицы.

Также нижегородец удивился «столкновению эпох» в застройке Тбилиси. По его мнению, это является местной фишкой, однако город перенасыщен заброшенными зданиями, граффити и попрошайками. Не впечатлила россиянина и доступность города для пешеходов.

«Отделяют целый кусок тротуара забором, и обходить его приходится по проезжей части. Также в городе полно автотрасс вообще без тротуаров», — возмутился он.

Обилие животных на улицах нижегородца наоборот порадовало — все коты и собаки были чипированы, выглядели чисто и не боялись людей.

Ранее российская путешественница побывала на курорте Грузии Батуми, пришла на местный пляж и осталась разочарована. Она рассказала, что у кромки воды лежала крупная галька, по которой было больно ходить без специальной обуви, а вода в море была очень мутная и с большими волнами.