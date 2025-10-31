«Приземлились в прошлом». Путешественница рассказала о визите в Северную Корею

Россиянка из Благовещенска посетила Северную Корею и описала ее словами «приземлились в прошлом». Впечатлениями она поделилась с Amur.life.

© Lenta.ru

Туристка Татьяна Николаева отправилась в Пхеньян в рамках рабочей поездки для турагентов. Она рассказала, что впервые столкнулась с северокорейцами в аэропорту Владивостока, посещение города было частью ее маршрута.

«Небольшого роста, достаточно жилистые мужчины в синей одежде, униформе. Это базовый комплект одежды, который полагается всем», — вспомнила она.

По приезде турагентов разделили по группам, каждая отправилась в путешествие по стране своим маршрутом с двумя гидами. Татьяне достался тур «Достопримечательности Пхеньяна». Перед выездом у всех приезжих проверили телефоны и гаджеты.

«Ни к кому из нас конкретного сотрудника не приставляли, мы везде передвигались вместе на автобусе. У нас не было возможности куда-то пойти отдельно от группы», — рассказала Николаева.

Из-за ремонта основной дороги от аэропорта до Пхеньяна группу Татьяны повезли другим путем.

«Я, конечно, была немного поражена. Во-первых, очень красивые поля — конец сентября, краски играют, и поля устроены очень интересно — рисовые посадки перемежаются узкими посадками сои», — отметила женщина.

Также ее впечатлила и сама столица Северной Кореи. По словам турагента, в Пхеньяне здания в духе соцреализма, которые напоминают российские спальные районы, сочетаются с высотными зданиями в стиле Сингапура или другого азиатского мегаполиса.

Ранее россияне поделились впечатлениями от посещения курорта Северной Кореи «Вонсан-Кальма». Они пожаловались на отсутствие свободы в поездке.