Названо самое бюджетное зарубежное направление для отдыха в ноябре

Отдых в ноябрьские праздники в 2025 году дешевле всего из популярных зарубежных направлений обойдется в Турции и Египте, сообщили опрошенные ТАСС туроператоры.

Например, у Anex Tour отдых в пятизвездочном отеле Турции в период ноябрьских праздников стоит от 114 тыс. руб. за семь ночей, в Египте - от 192 тыс. руб. за восемь ночей. В то же время недельное проживание в трехзвездочном отеле Таиланда только с завтраками обойдется в сумму от 251 тыс. руб. За отдых во Вьетнаме в таком же отеле в течение 10 дней придется заплатить от 274 тыс. руб.

"Наиболее дорогостоящий отдых ожидается по направлениям, где ноябрь - активный сезон, и требуются длительные перелеты. Наиболее бюджетные варианты можно найти там, где сезон подходит к концу или только начинается", - пояснили в компании.

По данным Tez Tour, путешествие в Турцию также стоит наиболее выгодно - от 78 тыс. руб. на двоих в трехзвездочном отеле с завтраками длительностью от семи ночей. Отдых аналогичного формата в ОАЭ обойдется от 106 тыс. руб., в Таиланде - от 156 тыс. руб., в Китае - от 248 тыс. руб. Проживание в четырехзвездочном отеле Египта с "все включено" стоит от 174 тыс. руб. Похожие данные приводит туроператор Fun&Sun. Средний чек за путевку в Турцию составляет 91 тыс. руб., в Египет - 112 тыс. руб., в Таиланд - 122 тыс. руб., во Вьетнам - 123 тыс. руб., в ОАЭ - 133 тыс. руб.

Самые популярные направления

Топ-10 наиболее востребованных зарубежных направлений на ноябрьские праздники в этом году остался таким же, как в прошлом году, но внутри рейтинга наблюдаются существенные изменения, рассказали в Tez Tour.

"В лидерах Китай, ОАЭ, Таиланд, Турция и Египет, за которыми следуют Мальдивы, Куба, Шри-Ланка, Индонезия и Грузия. При этом некоторые направления демонстрируют взрывной рост: так, спрос на Китай вырос на 54%, а экзотическая Куба удвоила свои показатели. Значительный прирост также показывают Таиланд (+69%), Египет (+38%) и Индонезия (+46%)", - отметили в компании.

Лидерами по спросу у Fun&Sun стали: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и Вьетнам. Далее следуют: Шри-Ланка, Мальдивы, Маврикий, Сейшелы, страны СНГ, Китай и Грузия.

"Устойчивый рост показали Таиланд, Шри-Ланка и особенно Вьетнам, поднявшийся с девятой на шестую позицию в 2025 году. Куба и Индия утратили позиции за счет сокращения полетной программы", - объяснили в пресс-службе.

У Anex Tour самыми популярными зарубежными направлениями на ноябрьские праздники стали: Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд, Вьетнам, Китай, Мальдивы, Куба и Индонезия.

"География направлений стала шире и логистически удобнее, вариантов для отдыха больше. Пользуясь длинными каникулами, люди чаще бронируют туры в Юго-Восточную Азию. А также еще можно застать окончание летнего сезона в Турции, насладиться как пляжным отдыхом, так и экскурсионными поездками", - подчеркнул туроператор.

Компания наблюдает активное бронирование туров на ноябрьские праздники. При этом россияне планируют не только короткие поездки, но и длительные путешествия, так как многие объединяют государственные выходные с отпуском. Значительный вклад в спрос вносят и школьные каникулы, которые совпали с праздничным периодом.