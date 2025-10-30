В Египте запустят национальную платформу оздоровительного туризма

Египет готовится к запуску национальной цифровой платформы оздоровительного туризма. Инициатива направлена на достижение цели по вхождению страны в десятку ведущих мировых направлений медицинского туризма к 2030 году. Об этом заявил министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар, передает Daily News Egypt, партнер TV BRICS.

Платформа будет представлять собой цифровую систему бронирования медицинских и оздоровительных услуг, позволяющую иностранным гражданам легко планировать лечение. В свою очередь, власти гарантируют защиту данных и полное соблюдение прав пациентов.

На заседании Национального совета по медицинскому туризму также обсуждались критерии аккредитации медицинских учреждений, чтобы все участвующие организации соответствовали международным стандартам качества и безопасности.

Ожидается, что новая платформа, запуск которой запланирован на ноябрь, будет способствовать повышению прозрачности и доступности услуг. Это часть Национальной стратегии развития медицинского туризма Египта на период до 2030 года.