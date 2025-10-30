Шри-Ланка снова упростила въезд для российских туристов

Шри-Ланка уже в третий раз за месяц изменила правила въезда в страну. С 30 октября иностранным гражданам не придется оформлять электронное разрешение (ETA) для пересечение границы.

Уточняется, что распоряжение действует до дальнейшего уведомления.

«Все услуги ETA и процедуры получения виз будут действовать так же, как и до 15 октября 2025 года», – говорится на портале Департамента иммиграции и эмиграции.

Отметим, что Шри-Ланка в конце прошлого месяца объявила об изменениях в правилах въезда. Так, с 15 октября российским туристам вместо получения визы по прилете нужно было оформлять ETA. Затем это нововведение отменили, а спустя неделю анонсировали снова.

Это, конечно, создало путаницу как среди обычных туристов, так и среди представителей турбизнеса. Тем не менее россияне, прибывшие на Шри-Ланку в последние 2 недели сообщали, что въезжали в страну именно по ETA. Впрочем, не иселючено, что нынешние изменения не последние и власти островного государства снова передумают.