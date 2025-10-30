Чем туристов привлекает Тбилиси

За внешними переменами в Тбилиси скрывается вечное и неизменное ядро города, ради которого в него возвращаются снова и снова. О том, что покорило автора канала «Зачем я там была?», она рассказывает в своем блоге.

Один​‍​‌‍​‍‌ из характерных символов Тбилиси — резные деревянные балконы-шушабанди. Кажется, что эти легкие и ажурные конструкции не просто детали архитектуры, а что-то более важное. Здесь и белье сушится, здесь завтракают, разговаривают с соседями, а если над балконом палящее солнце, то он подарит прохладу. И неповторимый облик города тоже во многом благодаря этим ​‍​‌‍​‍‌балконам.

Особый шарм Тбилиси придает местный модерн, который приобрел здесь южный, орнаментальный характер. Изысканные​‍​‌‍​‍‌ детали тоже не останутся без внимания: необычные входные двери, настоящие произведения искусства, красивые кованые ворота или винтовые лестницы. Каждая дверь с резными узорами и кованой фурнитурой уникальна и, наверняка, сможет рассказать свою историю.

Венчают​‍​‌‍​‍‌ же композицию парадные с живописными росписями на стенах и потолках, старинной плиткой на полу, лепниной и витражами. Все это прошло сквозь волну времен и хранит свой аутентичный дух Старого ​‍​‌‍​‍‌Тифлиса.