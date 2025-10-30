Стали известны популярные у россиян направления отдыха на Новый год

Большинство российских путешественников намерены встречать новый 2026 год в Москве. Как пишет «Газета.Ru», на это направление куплено 27% билетов на автобусы, поезда и самолеты.

Согласно исследованию сервиса путешествий «Туту», на которое ссылается издание, второе место в списке у Санкт-Петербурга (13%). Также в ТОП-5 попали Кубань (8%), Ростовская (4%) и Свердловская (2%) области.

В списке зарубежных направлений с большим отрывом лидирует Белоруссия - 47% купленных билетов. Также в пятёрку вошли Казахстан (7%), Турция (6%), ОАЭ (5%) и Армения (3%).

Ранее эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов заявил «Радиоточке НСН», что ранняя подготовка к Новому году объясняется желанием продавцов стимулировать россиян на праздничные покупки.