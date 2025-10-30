Туристы рассказали о последствиях урагана «Мелисса» на Кубе

Отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали российские туристы, был поврежден ураганом «Мелисса». Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Роскосмос

По словам отдыхающих, в результате непогоды фасады здания были повреждены, пальмы оказались вырваны с корнем, а на пляже и в бассейне невозможно было купаться из-за загрязнения воды.

28 октября ураган «Мелисса» ослабел до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, скорость ветра в пределах вихря достигала 240 км/ч.

29 октября агентство Agence France-Presse сообщило, что «Мелисса» стал самым мощным ураганом среди всех произошедших за 90 лет. По уровню давления явление сравнялось с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.