Российский турист чуть не попал в тюрьму из-за навигатора

Российского туриста едва не отправили в индийскую тюрьму на 3 года из-за портативного навигатора. Однако судья принял решение освободить мужчину, узнав о предстоящей годовщине его свадьбы. Об инциденте сообщает телеграм-канал Mash.

Президент компании «Клуб 7 Вершин» Александр Абрамов и его супруга Людмила планировали отметить 24-летие брака восхождением на шеститысячник УТ-Кангри. Однако их путешествие было прервано в аэропорту Дели, где и задержали туристов. Причиной стал GPS-навигатор марки Garmin, который был обнаружен в багаже альпиниста.

Индийское законодательство устанавливает строгий запрет на провоз GPS-устройств и спутниковых телефонов с целью предотвращения обхода местных сетей связи. За подобное нарушение предусмотрена уголовная ответственность – штраф в размере 5000 рупий (около 4500 руб.) и тюремное заключение сроком до 3 лет.

В ходе судебного заседания Александр Абрамов пояснил, что они с женой являются опытными альпинистами, 15 раз покорившими Эверест, а данная поездка была приурочена к их свадебной дате. Учитывая эти обстоятельства, суд проявил снисхождение и освободил супругов от ответственности.