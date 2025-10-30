Черногория не планирует вводить визы для российских туристов

В Черногории заявили об отсутствии планов по введению виз для россиян в ближайшее время. Как передает издание Dan со ссылкой на позицию МИД государства, вопрос визового режима продолжает согласовываться с Европейским союзом.

© Unsplash

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что все возможные изменения будут вводиться поэтапно, в соответствии с европейскими стандартами. Черногория пытается соблюсти баланс между экономическими выгодами и обязательствами перед ЕС, принимая во внимание последствия каждого решения для туризма и экономики государства.

Издание напоминает, что Черногория, являясь кандидатом на членство в ЕС, обязана привести визовую политику в соответствие директивам объединения. «Это значит, что в перспективе придется ввести визы не только для граждан России, но и Китая, Беларуси, Азербайджана, Турции», – констатирует Dan. Но осуществлять данный переход необходимо взвешенно, с оглядкой на туриндустрию и инвестиционные потоки.

Согласно информации статистического управления Monstat, российские путешественники ранее составляли почти четверть от общего числа зарубежных гостей. Так, еще в 2023-м на их долю приходилось 23,6% от общего въездного турпотока, тогда как в прошлом году этот показатель снизился до 18,3% (155 тыс. граждан РФ).

Ранее президент Черногории Яков Милатович сообщал о «скором введении виз» для россиян, а председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен указывала на возможность вступления страны в Евросоюз уже в 2028 году.