Как выживает курортная Анталья

Несмотря на рекордные абсолютные цифры, темпы развития туризма в Анталье демонстрируют признаки замедления. Рост цен на отели после пандемии составил почти 50%, что начинает отпугивать европейских путешественников. Дополнительным сдерживающим фактором является нестабильная международная обстановка.

Основными странами, гости которых выбирают Анталью, остаются Россия, Германия, Великобритания и Польша. Поддержку курорту в «низкие месяцы» оказывает внутренний туризм и турки, проживающие в Европе.

По прогнозам, к концу 2025 года регион может принять около 17 миллионов гостей, получив доход порядка 17 миллиардов долларов. Президент Средиземноморской ассоциации отельеров Каан Касиф Кавалоглу заявил, что стабильность на уровне 17-18 миллионов туристов в год возможна только при условии нормализации геополитической ситуации.

