Большой Египетский музей: в Каире появится новый дом для сокровищ фараонов

1 ноября в Каире состоится грандиозное открытие Большого Египетского музея (GEM), также известного как Музей Гизы. Проект, задуманный в 1992 году при президенте Хосни Мубараке, преодолел почти 20 лет строительства, финансовые кризисы, революции, пандемию COVID-19 и региональные конфликты, чтобы наконец представить миру сокровища фараонов в современном пространстве у подножия пирамид.

Строительство крупнейшего в мире археологического комплекса, посвященного одной цивилизации, официально стартовало в 2005 году и продолжалось почти 20 лет, преодолевая финансовые, политические и даже природные препятствия, включая пандемию COVID-19. Архитектурный дизайн разработала ирландская фирма, выигравшая международный конкурс в 2002 году, а строительство выполнила бельгийско-французская компания.

Стоимость проекта превысила 1 миллиард долларов, финансирование обеспечили японские кредиты, государственные средства и доходы от передвижных выставок.

GEM разрабатывался как пространство для XXI века, достойное 3000-летней цивилизации. "Я был одним из тех, кто не был убежден в GEM, - признается египетский арт-консультант Май Эльдиб. - Меня расстраивало, что старый музей потеряет часть коллекции, но теперь я полностью изменил мнение. Нужно пространство, соответствующее XXI веку, которое охватывает эту великую цивилизацию в одном здании. Иметь все под одной крышей - потрясающе".

Лаборатории консервации работают с 2010 года, готовя артефакты: многие из них, найденные век назад, были неправильно сохранены, а новые поступают прямо с раскопок. Другие музеи Египта используют высокотехнологичное оборудование GEM для сложных реставраций. "Люди были так страстны, - вспоминает исследовательница Сара Али, работавшая в музее четыре года и теперь ассистент в Институте Гриффита Оксфордского университета. - Когда мы перевозили одну статую, ее сопровождали 22 египтолога и реставратора. А впереди грузовика ехали две полицейские машины".

Архитектура и дизайн: мост между прошлым и будущим

Музей расположен на плато Гиза, всего в 2 км от пирамид, и занимает около 500 000 квадратных метров - эквивалент 70 футбольных полей. Его монументальный фасад из стекла и светлого песчаника длиной примерно 800 метров возвышается из пустыни. Гармонично вписываясь в местный ландшафт, музей предлагает всем гостям восхититься панорамным видом на древние чудеса света прямо из главного атриума.

В центре атриума - 11-метровая статуя сидящего на троне фараона Рамсеса II весом 83 тонны, перемещенная из центра Каира в 2006 году. Великая лестница простирается через все этажи, украшенная колоссальными статуями, и ведет к основным залам с видом на пирамиды через окна от пола до потолка. Музей соединен с пирамидами новой пешеходной дорожкой, позволяющей посетителям перейти от экспонатов к реальным древностям.

GEM - это не просто хранилище, а интерактивное пространство: 12 основных залов выставок на 194 000 квадратных метров, детский музей, конференц-залы, образовательные центры, коммерческая зона и крупнейшая лаборатория реставрации. Критики отмечают, что такие расходы в стране с социальными вызовами вызывают вопросы, но музей обещает привлечь миллионы туристов, укрепив экономику Египта.

Экспонаты: сокровища фараонов в новом свете

GEM станет домом для более 100 000 артефактов, охватывающих семь тысячелетий египетской истории - от доисторических времен до римской эпохи. Главная звезда - полная коллекция Тутанхамона с 5000+ предметами, включая знаменитую золотую маску, ранее хранившуюся в Каирском музее. Залы фокусируются на династиях: от Старого царства с пирамидами Джосера и Менкаура до Нового царства с Рамсесом II. Особое внимание - солнечной лодке Хуфу, перемещенной из старого музея Гизы, и интерактивным экспонатам, объясняющим ее роль в загробной жизни фараонов. Музей также включает 24 000 квадратных метров временных выставок для международных экспозиций и детский музей с образовательными программами.

Построить любой ценой: сквозь революцию, пандемию и кризисы

Строительство, начатое в 2005 году, обошлось более чем в 1 миллиард долларов. Японское агентство Japan International Cooperation Agency предоставило два кредита в 2008 и 2016 годах на общую сумму 84,2 миллиарда иен (около 800 миллионов долларов). В знак благодарности некоторые тексты на стенах музея выполнены на японском, арабском и английском языках.

Проект столкнулся со множеством задержек: Арабская весна 2011 года, военный переворот, финансовый кризис 2008 года, пандемия COVID-19, валютный кризис последних двух лет, миграция из-за конфликтов в Газе и Судане, а также эскалация ирано-израильского конфликта в июне 2025 года, из-за которой открытие перенесли с 3 июля на 1 ноября.

Ранее части музея открывались поэтапно: ограниченные туры по Большому залу с 2023 года, мягкое открытие в октябре 2024 года с доступом к большинству галерей, кроме сокровищ Тутанхамона и солнечных лодок. Музей управляется как частно-государственное партнерство: компания Hassan Allam через дочернюю Legacy отвечает за операции, Министерство туризма и древностей - за артефакты. Директором GEM в октябре прошлого года назначен Ахмед Гоним.

Открытие и ожидания: культурный триумф Египта

Открытие GEM - событие мирового масштаба, запланированное на 1 ноября 2025 года с церемонией в прямом эфире на TikTok в 18:00 по местному времени. Церемония 1 ноября станет ночью, которую запомнят: шоу дронов над Каиром составит в небе маску Тутанхамона, факельная процессия перенесет сокровища из старого музея на площади Тахрир в новый. Ожидается не менее 40 глав государств и правительств, министры и чиновники.

Билеты: 4 доллара для египтян, 25 долларов для иностранцев, доступны онлайн или на входе. Рекомендуемое время визита - 3-4 часа. Доступ: 50 минут от аэропорта Каира, 40 минут от аэропорта Сфинкса, метро до станции Гиза с такси.

GEM - это не просто музей, а мост между эпохами, обещающий революцию в туризме Египта. Это икона, прославляющая богатое наследие страны и укрепляющая его как премьерное культурное и туристическое направление, указал египтолог Мустафа аль-Вазири.