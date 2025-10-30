Туристы пожаловались на сотрудников аэропорта в Кутаиси

Туристы в соцсетях жалуются на сотрудников в аэропорту Кутаиси, работающих на рейсах российской авиакомпании «Азимут». Перевозчик летает из этого грузинского города в Москву. Одна из туристок, детально изучив правила перевозки, купила дополнительную ручную кладь и уложилась в нормативы. Но на стойке регистрации вдруг возникло альтернативное мнение:

«К бесплатной ручной клади в 5 кг докупила еще одно место в 10 кг. Мне сказали взвесить их – ручная кладь была 8,7 кг, рюкзак – 4,7 кг. После этого женщина, которая стояла позади операторов, выдававших посадочные, начала мне говорить, что теперь новые правила и рюкзак должен быть до 3 кг. Я показала им сайт, что там 5 кг допустимо, но она была непреклонна – НОВЫЕ правила, и всё. Люди на стойке продолжали выписывать посадочные другим пассажирам, и мне не стали помогать,“типа 3 кг, новые правила, не мешайте”».

Получить бумажный посадочный так и не удалось. Но женщина вспомнила, что у нее пройдена онлайн-регистрация и есть электронный билет – пошла на посадку. Там обнаружился вход в чистую зону через стеклянные двери по штрихкоду – через него она и прошла. А далее досмотр. Но «новый концерт произошел на паспортном контроле».

«Даю паспорт и говорю, что у меня электронный билет. Сотрудник говорит “не надо”, через минуту спрашивает “где ваш бумажный билет?” Я ему 3 раза рассказываю, что на стеклянных дверях никакого сотрудника аэропорта нет, я просто прошла по штрихкоду. В итоге просто стояла так 10–15 минут, он тоже ничего не делал и только после этого просто поставил мне печать в паспорт и вернул его. Так я и прошла на посадку. Если бы не электронная регистрация, то не знаю. Сотрудники аэропорта Кутаиси просто издевались».

После возвращения домой туристка отправила обращение к перевозчику. Как она изначально понимала это сама, никаких требований к габаритам не было:

«Два дня переписывалась с “Азимутом”, и в итоге они написали: “Приносим извинения. Информация о необходимости соблюдать правила авиакомпании будет направлена в аэропорт Кутаиси”».

