Российские туристы волнуются из-за новых правил пребывания в Иордании

Туристов, въехавших в Иорданию на длительный срок, взбудоражила информация, появившаяся в соцсетях, об изменении правил пребывания иностранных гостей. Якобы с 1 октября каждый гость, планирующий оставаться в королевстве более двух недель, обязан зарегистрироваться в полиции. Об этом редакции рассказала туристка. Причем некоторые из гостей узнали об изменении правил, уже находясь в стране – ввели правила очень оперативно.

«Примерно с 19 октября начали ходить слухи. Иностранец, который снимает апартаменты (не отель), должен пойти в отделение полиции и предоставить документы об аренде, показать паспорт. Иначе ему грозит штраф 200 иорданских динар (около 22,5 тыс. руб. – Ред.).»

Девушка прилетела в Иорданию 5 октября, и на момент появления нового регламента как раз находилась в стране две недели.

«Как же так, создали новый закон в середине месяца, а ввели его в действие задним числом. Не оставили шанса тем, кто прибыл полмесяца назад!», - возмущается россиянка.

По ее словам, некоторые туристы уже платили в аэропорту штрафы за «оверстей».

Однако на практике, похоже, все оказалось не так строго. В соцсетях туристы уточняют детали нового регламента. «Исключения из правила, указанного в законе «О проживании и делах иностранцев» - туристы, пребывающие в стране в рамках разрешенного визой срока, транзитники и паломники», - написала в частности одна из россиянок. Если иностранный гражданин выехал из королевства в период действия визы (а ее выдают на месяц), новое правило его не коснется. Сведения в полицию о своем местонахождении не нужно подавать и при проживания в отеле: в этом случае гостя регистрирует сама гостиница.

Эту информацию подтверждает и опыт туристки, которая прилетела в Иорданию в начале октября по Jordan Pass (разрешение на въезд, которое включает визу на месяц и позволяет посетить достопримечательности - Редакция), и снимает квартиру в Аммане. Россиянка поделилась с редакцией “ТурДома” своими впечатлениями от похода в полицию. «Когда увидела новости про необходимость регистрации, сходила на всякий случай в два участка. В обоих мне сказали, что делать ничего не нужно, подтверждение аренды от Airbnb даже смотреть не стали». Девушка добавила что выезжает из Иордании уже в понедельник: “Пробыла тут месяц, посмотрим как все пройдет в аэропорту”.

Можно предположить, что новый регламент касается только «зимовщиков» - гостей с просроченной визой, снимающих апартаменты. На каждые сутки «оверстея» они заплатят по 3 динара в день, если не зарегистрируются вовремя.

Россия и Иордания еще в мае подписали соглашение об отмене визового режима для турпоездок. Однако на практике безвиз еще не реализован. Туристы могут получить визу по прилету в аэропорту Аммана, заплатив 40 динаров (или 60 долларов). Туристы пишут, что курс обменников в этой зоне невыгодный, поэтому лучше платить в местной валюте, так выйдет дешевле. Есть возможность оформить разрешение на въезд заранее в электронном виде, через сайт иорданского МВД. Документ действует 30 дней с возможностью продления еще на месяц.