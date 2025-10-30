Пожилую туристку забыли на необитаемом острове во время круиза

Пожилую жительницу Австралии случайно забыли на необитаемом острове на Большом Барьерном рифе, куда она прибыла с группой туристов, сообщает Daily Mail.

80-летняя пенсионерка отправилась в тур стоимостью 80 тысяч долларов без друзей и близких, поездка на теплоходе должна была продлиться два месяца. Лайнер 25 октября вышел из порта Кэрнса и остановился у острова Лизард. Туристка отправилась с экскурсией на вершину одной из скал, но заблудилась на обратной дороге.

На то, что пенсионерка пропала, обратили внимание только через несколько часов. К тому моменту теплоход уже выдвинулся в путь, поскольку последние люди вернулись на борт. Одна из пассажирок рассказала, что была удивлена, как быстро они покинули остров.

На поиски женщины были отправлены вертолет и пешая группа спасателей. Оказалось, что пенсионерка погибла, сорвавшись со скалы.

В компании, которая организовала тур, выразили соболезнования, однако родственники погибшей собираются судиться. Адвокат семьи отметил, что вход на корабль осуществляется по электронным пропускам, соответственно, экипаж обязан был заметить, что туристка отсутствует.

