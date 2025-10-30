Российских туристов на Кубе пришлось временно эвакуировать

Прогнозы о том, что «Мелисса» обойдет Кубу стороной, которые звучали пару дней назад, так туристы успокаивали себя в чатах, не оправдались. Шторм все-таки обрушился на остров. Особенно же пострадало восточное побережье, где находится популярный курорт Гвардалавака в провинции Ольгин.

До Кубы ураган дошел уже менее интенсивный, чем на Ямайке. Но дома разнесло конечно, делятся в чатах туристы. Пострадали не только дома, но и отели – по сети расходятся фотографии из Brisas Guardalavaca 4*: поваленные пальмы, засыпанный ветками пляж, покосившиеся соломенные крыши…

Впрочем, паниковать рано. По словам отправляющей туристов на Кубу турагента Елены Лапиной, действительно, основной удар стихии пришелся на провинцию Ольгин. Сейчас же ситуация нормализовалась. «Рейс в Гвардалаваку стоит по расписанию, идет регистрация, значит, аэропорт будет работать и туристов будут ждать. Да, в отелях есть небольшие проблемы – какие-то деревья сломаны, мусор. Но это все убирается, и в течение дня-двух все гостиницы приведут в порядок», – рассказала TourDom.ru Елена Лапина.

Другие популярные у россиян места – Гавана, Варадеро, Тринидад, Кайо-Коко, Кайо Санта-Мария и другие – практически не пострадали.

«Мелисса» выдохлась и до них не дошла, ситуация там была и остается спокойной. Правда, приходилось прибегать к превентивным мерам – эвакуировать отдыхающих. «Наших туристов из Кайо-Крус временно переселили на Кайо-Гильермо (коралловые острова у северного побережья Кубы. – Ред.). Но я думаю, что их обратно сейчас перевезут в те отели, в которых они отдыхали», – отметила Елена Лапина.

Грядущие дни обещают быть солнечными и относительно тихими. А туристы обсуждают в чатах, изменит ли «Мелисса» условия проживания.

«А цены упадут после урагана?» – интересуется туристка. Ей отвечают: «Скорее поднимут, надо же устранять последствия». Но истина, как обычно, где-то посередине: «Цены устанавливают на год вперед».

