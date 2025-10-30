Россиянам рассказали о лучшем времени для поездки в Китай — для путешествия лучше выбрать конец весны или начало осени. Об этом РИАМО рассказала эксперт сервиса Onlinetours Оксана Власенко.

Она подчеркнула, что путешествовать по Китаю можно круглый год, так как в каждый сезон можно найти подходящий для посещения регион. Однако Власенко все же посоветовала россиянам выбирать раннюю осень для поездки в Поднебесную.

«Меньше осадков, мягкий ветер, больше ясных дней. <...> Особенно привлекательны осенью для туристов такие направления, как Гуйлинь, Чэнду, Синьцзян и Чунцин», — отметила эксперт.

Такая же мягкая погода в Китае и в начале весны. По словам Власенко, особенно хорошо в это время в Пекине, где можно исследовать Великую Китайскую стену и самый большой сохранившийся дворцовый комплекс в мире — дворец Гугун. Также начало весны — сезон сакуры и магнолии. Эксперт рекомендовала к посещению Шанхай и Ханчжоу.

«Озеро Сиху окружают цветущие ивы, а с чайных полей в деревне Лунцзин жители уже собирают весенний урожай», — рассказала она.

Летом Китай переживает пик внутреннего туризма, а температура в зависимости от региона колеблется от +28 до +34 градусов. Однако, по словам Власенко, хорошо отдохнуть в это время в Поднебесной возможно, если выбрать правильный регион. Так, эксперт выделила провинции Хунань, Юньнань, а также Тибет, Шаньси и Внутреннюю Монголию.

Для зимнего отдыха, по ее мнению, россиянам стоит отправиться в Харбин или на горнолыжный курорт Ябули.

«Для баланса между мягкой погодой и городской суетой следует выбрать район Большого залива (Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Гонконг и другие города)», — заключила она.

Ранее сообщалось, что россияне массово устремились на отдых в азиатскую страну на Новый год — речь идет о Китае. Так, количество бронирований отелей Китая в период новогодних праздников выросло в 2,3 раза после объявления о введении безвизового режима для россиян.