Стало известно, какие россияне чаще путешествуют в экзотические страны

Жители Санкт-Петербурга на ноябрьские праздники чаще москвичей предпочитают путешествия в экзотические страны, тогда как жители столицы в основном выбирают страны СНГ, говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Ноябрьские праздники традиционно становятся временем, когда россияне стремятся продлить лето, выбирая направления с мягким климатом. Мы видим устойчивый спрос как на внутренние курорты - Сочи, Калининград, города Кавказа, так и на зарубежные поездки в Стамбул, Ереван и Ташкент. При этом из Санкт-Петербурга заметно выше интерес к экзотическим направлениям, таким как Пхукет и Осака, в то время как из Москвы чаще летают в страны СНГ", - отмечается в исследовании.

По данным компании, для Москвы самыми востребованными внутренними направлениями для путешествий в ноябрьские праздники стали: Санкт-Петербург, Махачкала и Сочи. В первую десятку также вошли Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользовались: Стамбул, Ереван и Ташкент. Высокий спрос также сохранялся на Дубай, Баку и Анталью.

Самыми популярными направлениями из Санкт-Петербурга по России оказались Москва, Сочи и Калининград. Также значительным спросом пользовались Казань, Уфа и Самара. Среди зарубежных направлений из Санкт-Петербурга лидировали Стамбул, Баку и Дубай. Также популярностью пользовались Ереван, Пхукет и Тбилиси.

Стоимость авиабилетов

Средняя цена перелета из Москвы по России на ноябрьские праздники составляет 8,5-15,7 тыс. рублей в одну сторону на человека. Наиболее доступными оказались перелеты в Санкт-Петербург (8,7 тыс. рублей), тогда как поездка в Сочи требует наибольших затрат среди внутренних направлений - 15,7 тыс. рублей. Цены на популярные направления Кавказа (Махачкала, Минеральные Воды - по 11,4 тыс. рублей) находятся в среднем ценовом диапазоне.

Перелет за рубеж из столицы в этот период обойдется от 17,4 тыс. до 58,9 тыс. рублей в одну сторону. Наиболее бюджетными вариантами стали перелеты в Баку (17,4 тыс. рублей) и Ереван (18,1 тыс. рублей), в то время как Дубай (58,9 тыс. рублей) значительно превышает по стоимости другие популярные направления. Цены на перелеты в Стамбул (21,6 тыс. рублей) и Ташкент (23,8 тыс. рублей) находятся в средней ценовой категории.

Из Санкт-Петербурга средняя цена перелета по России варьируется в диапазоне 6,5-14,5 тыс. рублей. Наиболее доступными оказались перелеты в Самару (8,5 тыс. рублей) и Уфу (9,3 тыс. рублей), тогда как поездка в Сочи требует наибольших затрат среди внутренних направлений - 14,2 тыс. рублей. За рубеж из Северной Столицы дешевле всего отправиться в Баку (17,6 тыс. рублей), в то время как премиальные курорты, такие как Пхукет (66,8 тыс. рублей) и Дубай (45 тыс. рублей), оказываются в верхнем ценовом диапазоне, подчеркнули в компании.