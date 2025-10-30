Во сколько обошлась неделя в Шанхае после отмены виз

Не так давно Китай отменил визовый режим для россиян, что сделало его еще более популярным направлением среди туристов. Во сколько обошлось путешествие​‍​‌‍​‍‌ в Шанхай и окрестности посчитала автор канала «Зачем я там была?».

© ГлагоL

Авиаперелет Москва-Шанхай-Москва обошелся в 45 000 рублей — прямой рейс China Eastern Airlines с багажом 23 кг. Проживание в отеле в центре Шанхая заняло 55 000 рублей — восемь ночей. Через местные сервисы бронирования это могло бы быть дешевле.

Транспортные расходы внутри страны — 3300 рублей, вместе с поездкой в соседний город Уси на скоростном поезде, маглев из аэропорта вышел в 480 рублей. Мобильная связь и интернет вышли в 6000 рублей.

На питание ушло 22 700 рублей, кстати, в национальных ресторанах еда оказалась дешевле, чем в европейских. На музеи и другие достопримечательности потрачено 4415 рублей — большинство музеев Шанхая бесплатные.

Небольшой шоппинг — 10 060 рублей на джинсы и сувениры. Если его не учитывать, то вышло около 136 415 рублей.