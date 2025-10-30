«Прыгнет на русского без раздумий». Тревел-блогерша описала жительниц Панамы

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Панаме и описала местных жительниц словами «прыгнет на русского без раздумий». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

© Lenta.ru

По сообщению Ершовой, мужчины из России привлекают панамок из-за белой кожи, галантности, красивой внешности и «северной загадки». Также они считают, что русские мужчины — страстные.

«Если ты улыбаешься, интересуешься, помогаешь открыть бутылку воды — все, считай, ты уже почти жених», — добавила туристка.

Девушка отметила, что для латиноамериканцев любовь — это праздник, а для россиян — работа.

«Панамцы живут сердцем. Русские — головой и печенью. А счастье, как ни странно, чаще бывает там, где проще», — пришла к выводу путешественница.

Ранее автор публикации отметила, что панамцы с восторгом и ужасом реагируют на то, что она родом из России. Также у местного населения большой популярностью пользуется российский президент Владимир Путин.