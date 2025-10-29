В РСТ прокомментировали запуск парома Сочи – Трабзон

За приемлемую цену можно будет перевезти автомобиль и отдохнуть в каюте, заявил НСН представитель РСТ Артур Абдюханов.

Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном в Турции, безусловно, будет пользоваться большим спросом, особенно среди путешественников на автомобилях и мотоциклах, заявил НСН в комментарии руководитель пресс-службы Российского Союза Туриндустрии Артур Абдюханов.

Возобновление «черноморского моста» - паромного сообщения между Сочи и Трабзоном – было назначено на 29 октября после многолетнего перерыва. Однако отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Турции в Россию перенесли на неделю из-за надвигающегося шторма. Стоимость билетов начинается от шести тысяч рублей.

«Паромное сообщение между Сочи и Трабзоном предлагает удобную альтернативу сложному сухопутному маршруту через Верхний Ларс и Грузию, что делает его привлекательным для путешественников со всей России. Главный плюс заключается в существенной экономии времени и сил. Паром позволяет избежать утомительной горной дороги, длительных очередей на границе и необходимости ночевать в Грузии. Кроме того, путешественникам не нужно покупать грузинскую страховку для транспортного средства, тратиться на топливо и оплачивать отель. За приемлемую цену можно перевезти автомобиль и получить возможность отдохнуть в каюте во время морского перехода вместо многочасовой напряженной поездки за рулем», – отметил собеседник НС.

Вместе с тем, у такого способа путешествия есть и свои минусы.

«Дело в том, что, в отличие от автомобиля, паромное сообщение зависит от погодных условий, рейс может быть задержан или отменен из-за шторма. Кроме того, пассажиры проводят несколько часов в замкнутом пространстве, без возможности сделать остановку по своему желанию. Некоторые могут столкнуться с таким неприятным явлением, как морская болезнь. Однако, несмотря на некоторые недостатки, паром Сочи – Трабзон предлагает столь значительные преимущества в виде комфорта и экономии, что будет однозначно пользоваться популярностью», – резюмировал Артур Абдюханов.

Последний паром Сочи — Трабзон ходил в 2011 году. Планы по восстановлению этого маршрута активно обсуждались с 2023 года, но неоднократно переносились. Ситуация осложнилась две недели назад после прибытия в Сочи тестового рейса из Турции. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что он не был официально согласован с региональными властями, а также назвал его «небезопасным и преждевременным». Однако в итоге был найден компромисс.

На линии будет ходить судно SEABRIDGE, построенное в Италии в 1991 году. Оно прошло реновацию в 2024 году. Паром рассчитан на 450 пассажиров и перевозку 221 легкового автомобиля. Пассажиры смогут расплачиваться на борту рублями. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», время в пути составит от 10 до 12 часов.