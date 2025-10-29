Будет ли возобновлено прямое авиасообщение с Японией и Южной Кореей

Россия может возобновить прямое авиасообщение с Японией и Южной Кореей, заявили в МИД РФ. Воплотится ли это в реальность и сколько стоит отдых в этих странах, расскажет Москва 24.

© М24

«Мы не против»

Авиакомпании России и Японии ведут переговоры по поводу возобновления прямых рейсов, сообщила газета "Известия" со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко. При этом дипломат подчеркнул, что диалог осложняется позицией Токио, который ранее запретил перевозчикам летать в нашу страну на фоне проведения спецоперации на Украине.

«Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют – пожалуйста, мы не против (возобновить прямые рейсы. – Прим. ред.)», – Андрей Руденко, замглавы МИД России.

Также, по словам Андрея Руденко, диалог о возобновлении рейсов ведут перевозчики из России и Южной Кореи. Сеул тоже принял решение о запрете после начала конфликта на Украине.

«Насколько я знаю, наши компании находятся в постоянном контакте друг с другом, многое зависит от позиции властей. Мы надеемся, что будут достигнуты результаты», – подчеркнул представитель МИД в беседе с журналистами.

Ранее посольство Японии в РФ анонсировало открытие в России новых визовых центров в начале 2026 года. В пресс-службе дипмиссии пояснили, что решение было принято на фоне роста заявок от путешественников из нашей страны.

В Южной Корее около 100 общественных организаций выступили с резкой критикой действующего запрета. Участники акции собрались в здании Национального собрания 28 октября и потребовали от властей страны возобновить авиасообщение с Россией и возместить ущерб гражданам и бизнесу. По их словам, запрет нарушает права на свободу передвижения и наносит урон экономическим интересам страны.

«Правительство должно незамедлительно принять решение о поэтапном или полном возобновлении прямых авиарейсов между Россией и Южной Кореей и обнародовать график их восстановления», – сообщили РИА Новости со ссылкой на представителей протестного движения.

По их словам, они хотят организовать координационный совет, после чего планируют начать масштабную кампанию по сбору подписей.

«Монстр туризма»

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам международного туризма Артур Мурадян заявил "Известиям", что ждать прямых рейсов в Японию в ближайшее время не стоит.

«Очень много внешних рестрикций у Японии, которые ограничивают страну в решениях. Но возможность введения прямого авиасообщения при наличии политической воли есть», – Артур Мурадян, вице-президент АТОР по вопросам международного туризма.

В то же время Мурадян назвал позитивными новости о планах посольства Японии открыть новые визовые центры в РФ. Однако даже это не указывает на либерализацию визовой политики Токио, подчеркнул специалист. По данным СМИ, цены на билеты в эту страну с пересадками во время акций доходили до 35–45 тысяч рублей, в то время как в пиковые даты вроде Нового года – до 90–100 тысяч. Согласно сведениям туристического управления страны, в январе – сентябре 2025 года эту страну посетили 130 тысяч россиян.

Однако вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян в беседе с Москвой 24 также оценил вероятность возобновления авиасообщения с Японией как "нулевую".

«Это связано с отношениями между нашими странами. Кроме того, для Японии россияне составляют менее 1% от общего турпотока, поэтому у них даже нет смысла думать о прямых рейсах», – заявил эксперт.

При этом туристический потенциал Японии он назвал огромным. По его словам, эта страна предлагает обширную и интересную экскурсионную программу, а также богата традициями и природными красотами.

«Помимо Токио, достаточно упомянуть Фудзияму, древнюю столицу Киото или Йокогаму – там есть на что посмотреть. На островах, например, Окинаве, доступен потрясающий пляжный отдых. Именно поэтому россияне продолжают ездить в Японию даже без прямого авиасообщения», – сказал Мкртчян.

В то же время вероятность возобновления авиасообщения с Южной Кореей эксперт оценил в 30%.

«Эта страна, наоборот, скорее дружественна России и сильно зависит от российского турпотока. Также это безвизовая страна, что является огромным плюсом для россиян. В случае возобновления сообщения мы ожидаем резкого роста турпотоков, в первую очередь из городов Сибири и Дальнего Востока», – Алексан Мкртчян, вице-президент АТА.

Также Южная Корея заинтересована в возобновлении авиасообщения не только из-за туристов, но и бизнеса, объяснил Мкртчян.

«Речь идет о сотнях миллионов долларов. Южная Корея выстраивала эти отношения много лет и не хочет терять все за 2–4 года. Сейчас поставки идут через серые схемы, но нужны белые, и авиасообщение – это то, что нужно обеим странам. Около 50% пассажиров рейсов Москва – Сеул составят бизнес-путешественники», – добавил он.

Кроме того, в стране развит пляжный и экскурсионный отдых, пояснил эксперт. Однако поездка для семьи из Москвы в Южную Корею будет недешевой: авиабилеты туда-обратно обойдутся минимум в 60 тысяч рублей на человека, а на семью только перелет составит около 200 тысяч.

«Проживание можно найти от 100 долларов в сутки. А для жителей Владивостока, например, билет будет стоить около 20 тысяч рублей в обе стороны, и отдых в Южной Корее для них может выйти дешевле, чем в Сочи или Крыму», – пояснил специалист.

По его словам, в отсутствии прямых рейсов десятки тысяч россиян добираются в Японию и Южную Корею с пересадками, в основном через Китай (около 80% путешественников), Турцию и ОАЭ. Пока поток в Японию больше, но в случае открытия прямых рейсов баланс сместится в сторону Южной Кореи, убежден Мкртчян.