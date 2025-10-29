Эксперт рассказал, как изменился турпоток в Китай

Пекин является самым востребованным китайским направлением для путешественников из России, рассказал в беседе с RT заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту Артём Кузьмин.

© РИА Новости

В январе — октябре спрос на перелёты в Китай вырос на 12% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из статистики сервиса путешествий Туту.

«При этом дополнительным драйвером интереса к направлению стало введение безвизового режима для россиян. Так, с 15 сентября по 28 октября востребованность авиабилетов увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — поделился он.

По словам Кузьмина, с начала года самыми популярными направлениями в Китае у россиян стали Пекин, Харбин и Шанхай.

«В пятёрку также вошли Гуанчжоу и Санья. Чаще всего поездки в Китай выбирают миллениалы и представители поколения Х. Чуть менее популярно направление у зумеров», — подытожил он.

Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к поездке в Китай.

Китай с 15 сентября ввёл на год пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан.