Эксперт рассказал, как изменился турпоток в Китай

Эксперт по туризму Кузьмин: россияне стали чаще брать билеты в Китай
Пекин является самым востребованным китайским направлением для путешественников из России, рассказал в беседе с RT заместитель директора по развитию авиарынка в сервисе путешествий Туту Артём Кузьмин.
В январе — октябре спрос на перелёты в Китай вырос на 12% относительно аналогичного периода прошлого года, следует из статистики сервиса путешествий Туту.
«При этом дополнительным драйвером интереса к направлению стало введение безвизового режима для россиян. Так, с 15 сентября по 28 октября востребованность авиабилетов увеличилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года», — поделился он.
По словам Кузьмина, с начала года самыми популярными направлениями в Китае у россиян стали Пекин, Харбин и Шанхай.
«В пятёрку также вошли Гуанчжоу и Санья. Чаще всего поездки в Китай выбирают миллениалы и представители поколения Х. Чуть менее популярно направление у зумеров», — подытожил он.
Ранее россиянам объяснили, как подготовиться к поездке в Китай.
Китай с 15 сентября ввёл на год пробный 30-дневный безвизовый режим для российских граждан.