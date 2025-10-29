Стоит ли ехать на отдых в Мьянму и во сколько он обойдется

Россия и Мьянма подписали соглашение о взаимной отмене визовых требований для граждан обеих стран, передает РИА Новости. Насколько эта страна является перспективным направлением для российских туристов, стоит ли туда ехать и во сколько обойдется путешествие, «Вечерней Москве» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

© Unsplash

По мнению эксперта, Мьянма интересное туристическое направление и в историко-культурном, и в этнографическом, и даже в паломническом плане, ведь в стране находится множество буддийских монастырей.

«У Мьянмы богатейший туристический потенциал, сравнимый даже с другими странами Юго-Восточной Азии. При наличии постоянной транспортной логистики, прежде всего авиасообщения, туда могут устремиться российские туристы. При этом Мьянма не станет направлением для массового туризма. Однако в "ассортименте" стран Юго-Восточной Азии точно будет востребована», — считает Барзыкин.

По его словам, безвизовый режим между странами, как правило, увеличивает число туристов на 10–15 процентов. В случае с Мьянмой нет потока туристов, поэтому есть вероятность, что у этого направления появится серьезный потенциал для роста.

При этом эксперт порекомендовал посещать Мьянму вкупе с близлежащими странами.

«Вполне возможно, что такие предложения с поездками в Таиланд, Лаос, Камбоджу будут пользоваться успехом. Такой трансграничный тур: за одну поездку — две–три страны, — отметил Барзыкин. — Что касается стоимости отдыха, то размещение в Мьянме недорогое. Это неэлитный сегмент, поэтому цены на проживание будут сравнимы с Лаосом, Камбоджей, Таиландом (не четырех- или пятизвездочным)».

Многое в итоговой стоимости отдыха будет зависеть от цен на перелет. По мнению эксперта, цена будет начинаться от 200 тысяч рублей на двоих, но есть возможность, что будут варианты и дешевле.

По данным из открытых источников, стоимость авиабилетов с пересадкой из Москвы до Янгона и обратно начинается от 76 тысяч рублей на одного пассажира.

