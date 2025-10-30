Большинство отелей на вьетнамском курорте остановили продажи на Новый год

Особым спросом у туристов в этом году пользуются туры во Вьетнам. И уже сейчас популярные отели присылают отказы по бронированиям на Новый год и январские каникулы. «Очень много гостиниц идут только под запрос. А на острове Фукуок вообще почти все объекты размещения остановили продажи», – рассказали TourDom.ru в одной из туроператорских компаний.

Как убедился корреспондент редакции, начиная с 30 декабря не удастся заказать тур на 10 дней с проживанием в таких востребованных отелях Фукуока, как Dusit Princess Moonrise Beach Resort 4*, Vinpearl Resort & Spa Phu Quoc 5*. Также недоступны для бронирования Wyndham Grand 5*, Vinpearl Wonderworld 5* (бывший Vinpearl Discovery 1), Salinda Resort Phu Quoc Island 5*.

По данным сервиса Tourvisor, свободные номера на курортном острове можно обнаружить буквально в единичных отелях. В 4-звездочном Muong Thanh Luxury в 300 м от моря и в «пятерках» – Best Western Premier Sonasea и Seashells Phu Quoc Hotel & Spa. 11 дней отдыха с вылетом из Москвы 28–31 декабря обойдутся двоим взрослым в 635, 680 и 700 тыс. руб. соответственно.

Аналогичные туры, но с отправлением в начале декабря предлагаются примерно в 2 раза дешевле. Например, существенно сэкономят туристы, заказавшие отдых в Best Western Premier с 12 декабря: вместо 680 они заплатят 295 тыс. Тур в Seashells Phu Quoc в середине декабря предлагается за 300 тыс. руб. на двоих, что в 2,3 раза меньше, чем новогодний вариант.

Туроператоры рекомендуют туристам, планирующим отдых в январские каникулы, обратить внимание на другие курорты Вьетнама. «В Нячанге и Фантьете еще можно найти места на новогодние каникулы, особенно это касается сегмента 4–5*», – отметили в компании ITM group. Гостиничная база здесь не столь ограничена, как на острове, кроме того, номера подтверждают быстрее.

«Можно рассмотреть отели Vinpearl Resort 5*, Comodo 5* в Нячанге, Selectum Noa Resort 5* в Камрани, – добавили в туроператоре Anex. – Среди экономичных вариантов советуем Ell Lounge Spa & Hotel в Нячанге».

Ранее «ТурДом» писал, что новогодний отдых в популярных отелях Пхукета обойдется туристам в 2 раза дороже, чем после январских каникул.