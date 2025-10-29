Российских туристов в Черногории штрафуют за неоплату турсбора

Российские туристы в Черногории пожаловались на штрафы за отсутствие регистрации и неоплату туристического сбора.

«25 октября вылетали из Подгорицы. На паспортном контроле потребовали документ об оплате туристического сбора. У нас не оказалось, как и еще у 11 человек – русских и турков, стоявших рядом. Паспорт забрали. Затем сообщили о штрафе, но сумму пограничник сразу не уточнил. Думали, что придется оплатить 200 евро с человека. Но нет. Взял 45 евро за двоих. Дали 50, сказал: “Сдачи нет”. А на квитанции написал 60 евро», – рассказали в соцсетях вернувшиеся из страны.

Это сообщение всполошило туристические чаты. Важный нюанс – они бронировали жилье через Airbnb (комнату в доме у пожилой женщины). Опытные путешественники периодически убеждают тех, кто едет в Черногорию впервые, что беспокоиться не о чем: по местному законодательству для туристов, арендующих жилье, ответственности за регистрацию и оплату налога в стране нет.

Действительно, ст. 97 закона об иностранцах возлагает ответственность за это на владельцев мест размещения, даже если комнаты сдают частные лица. Туриста могут оштрафовать, только если он не зарегистрировался, обитая у родственников или в собственной недвижимости (не имея при этом ВНЖ).

Но зачастую принимающая сторона закон игнорирует. Например, многие владельцы жилья не утруждают себя оформлением документов.

«У нас было 5 размещений, и только первые хозяева нас зарегистрировали, а другие отказались. Что делать – ругаться с ними? Уходить и искать на ходу другое место?» – недоумевают туристы.

А некоторые госслужащие, как выяснилось, могут превысить свои полномочия:

«Нас тоже в аэропорту Подгорицы трясли, требовали подтверждение уплаты турналога. У нас не было. Были брони “Букинга”. Сотрудницу паспортного контроля это не устраивало. Мы сделали вид, что не понимаем, и совали ей брони». «С трудом выехали через пункт Ilino Brdo. Пограничник требовал бумагу об уплате турналога. Мы сослались на хозяйку апартаментов, переписку в мессенджере, долго искали адрес (наш косяк – надо было хотя бы скан сделать с “Букинга”), показывали на карте, дали телефон хозяйки. В итоге пропустил, но пришлось понервничать», – делятся своими историями туристы.

А всех этих проблем в принципе не должно быть. Как объясняют туристам местные жители, штрафа за неоплату этого налога не существует, и с 2018 года пограничникам не разрешено проверять, был ли он оплачен, так как в этом не смысла – без него туриста не зарегистрируют. Если была регистрация, значит, налог внесен, если нет – отвечать должен владелец жилья.

Если же хозяин отказывается это делать, у туриста есть несколько вариантов. Если проблема возникла на выезде, рассказать пограничникам, где вы жили, продемонстрировав брони или чеки и квитанции оплаты. Чтобы купировать возможные проблемы на ранней стадии, в каждом объекте проживания спрашивать, куда идти регистрироваться. И, взяв паспорт, деньги, документы о предыдущей регистрации, лист недвижимости, фото личной карты хозяина, адрес, оформлять все самостоятельно.

В случае отказа хозяина жилья в регистрации можно спросить у него, где найти инспектора по иностранцам. «Если нервная система хозяина крепкая, то идете туда и сообщаете о нарушении – после штрафа, наложенного на хозяина, ситуация меняется кардинально: вас зарегистрируют (и это бесплатно)», – рассказывают бывалые путешественники. И предупреждают новичков: «Не соглашайтесь по просьбе хозяина отменить бронь. Не верьте заявлениям: “Я не собираю турналог, и поэтому вы должны зарегистрироваться сами”. Это ложь».

А если при выезде из Черногории кто-то требует штраф за неуплату туристического сбора или за отсутствие регистрации, рекомендуют показать сотруднику полиции такой текст:

«Znam da je vlasnik smještaja odgovoran za prijavu boravka stranca. Vlasnik smještaja je također odgovoran za naplatu turističke takse. Zakon o strancima, Član 97

U slučaju kad stranac koristi usluge davaoca smještaja, obavezu podnošenja prijave, odnosno odjave boravka, za stranca ima davalac smještaja» (это заявление о том, что турист знает местные законы и кто должен нести ответственность за регистрацию проживания иностранца и сбор туристического налога).

И еще один нюанс: если в Черногории вас за что-то оштрафовали, то при оплате в течение 8 дней есть скидка в размере трети от назначенной суммы. Так что туристов в аэропорту Подгорицы должны были наказать суммой втрое меньше в случае законного наказания.