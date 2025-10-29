В конце сезона ожидаемо упали цены на авиабилеты в Анталью. Редакция TourDom.ru выяснила, сколько стоит улететь на ноябрьские праздники на турецкий курорт из Москвы. А точнее говоря, из глубокой осени в лето. К слову сказать, погода там в ближайшие дни обещается очень приятная – 25–27 градусов.

Дешевле всего перед праздниками лететь 30 октября – за 3 с небольшим тыс. руб. по безбагажному тарифу готовы взять на борт сразу три авиакомпании – тут и турецкий Corendon Airlines, и российские «Уральские авиалинии» с «Победой». У последней из этого списка есть аналогичный ценник на 3 ноября, когда больший спрос на обратное направление.

В последний рабочий день – 1 ноября – можно улететь за 4 тыс. тем же российским лоукостером с бело-голубыми боингами либо за 4,5 тыс Utair.

Конечно, низкая стоимость туда для тех, кто решит лететь на короткий срок, компенсируется ценой обратных билетов, которые по-прежнему в разы дороже.

Round trip с 30 октября по 5 ноября обойдется минимум в 53 тыс. Такой вариант есть у «Победы». Следующее выгодное предложение делает Pegasus – от 63 тыс. Близко к этому варианту есть цены у S7 (67 тыс.), а «Аэрофлот» ожидаемо заметно дороже (от 92).

Прямо на даты праздников с вылетом 1 ноября и возвращением 4 ноября можно слетать за 67 тыс. «Победой». В районе 75 тыс. есть предложения у S7 и Utair. Туда-обратно «Аэрофлотом» – это минимум 117 тыс.

