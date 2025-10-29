Туристы не улетели в Хургаду из-за «обратного» срока действия загранпаспорта

Супруги из Ханты-Мансийска не смогли улететь на отдых в Египет из-за двух ошибок в загранпаспорте. Причем первую ошибку турагент увидел и попросил заменить документ. Однако данные нового паспорта должным образом не проверил, в результате на погранконтроле в аэропорту Кольцово туристов завернули.

Наталья с мужем должна была 11 счастливых ночей провести в трехзвездочном отеле Empire Hotel Aqua Park в Хургаде. За тур с вылетом из Екатеринбурга туристы заплатили 228 тыс. руб. При оформлении договора менеджер турагентства обратила внимание на нестандартный шрифт в загранпаспорте туристки и предложила поменять документ – чтобы не возникло проблем при выезде из России. Клиентка так и сделала. Однако затем в турагентстве достоверность и корректность данных не проверили. «И получилось так, что в заявке были указаны не просто не совпадающие с документом даты действия заграничного паспорта, а там был указан период, которого не может быть в принципе – по ошибке в графе срока действия значилось: “с 09.10.2024 по 10.03.2023”», - говорится в судебном решении.

Наталью в итоге за границу не выпустили, муж ее в одиночку также не полетел, семья потребовала вернуть деньги за несостоявшийся отдых. Туроператор выплатил Наталье 126 тыс. руб. (за вычетом ФПР), пояснив, что возврат остальной суммы необходимо урегулировать с турагентом. А с ним вопрос туристам пришлось решать вопрос в суде.

В ходе процесса представитель турагентства ссылался на то обстоятельство, что «факт отказа истцу в выезде за границу не подтвержден, паспорт не изымался, а поездка не состоялась по личному решению истца». Кроме того, муж туристки, у которого проблем с паспортом не было, мог полететь один, а за ошибку в документах несут ответственность органы МВД. Мол, об этом свидетельствует сложившаяся судебная практика.

Однако суд ссылку на практику не принял во внимание – в каждом случае все рассматривается индивидуально. И установил, что за невыезд туристов в Египет должен отвечать сотрудник турагентства:

«При оформлении заявки на бронирование тура он внес в систему иные даты действия заграничного паспорта истца, что свидетельствует о небрежности при исполнении обязанностей».

Согласно решению Ханты-Мансийского районного суда, подтвержденному недавно судебной коллегией по гражданским делам суда ХМАО, турагенту придется заплатить в общей сложности более 200 тыс. руб.: 101 тыс. руб. убытков, 55 тыс. руб. штрафа, а также расходы на представителя и компенсацию морального вреда.

