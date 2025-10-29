Турист решил судиться из-за наводнения во время отпуска

Турист из Новосибирска отсудил у туроператора 252 тыс. руб за отпуск в Таиланде, испорченный наводнением. Мужчина с семьей планировал отдохнуть на Пхукете, но все планы нарушила непогода.

Как рассказал Алексей, путевку он приобрел в прошлом году. Причем турагент посоветовал ехать в августе. В это время в Таиланде сезон дождей, так что на поездке можно сэкономить.

Семья прилетела на Пхукет 18 августа и разместилась в отеле на пляже Ката. Непогода началась практически сразу, а в ночь на 23-е число сильный дождь шел не переставая. В результате затопило улицы, подвал отеля. К этому добавилась и другая проблема: Алексей и его сын получили пищевое отравление после обеда в уличном кафе и чувствовали себя крайне плохо.

Дальше – хуже. В отеле отключили электричество и воду. Туристам выдали ведра, чтобы они черпали ее из бассейна для личных нужд. Бутилированная была на ресепшен, но недолго. Запасы быстро закончились. В качестве комплимента отель предложил постояльцам бесплатные завтраки, но Алексей вместе с семьей не рискнул питаться продуктами с кухни, где нет воды.

Туристы решили срочно переехать в другую гостиницу. Но звонки туроператору также не принесли результата: им предлагали альтернативные отели только на следующий день и с доплатой. В итоге стороны договорились, что туристы сами найдут себе жилье и впоследствии обратятся за компенсацией.

Алексей с семьей перебрались в пятизвездочный отель на другом пляже, где им пришлось прожить 6 дней за свой счет.

После возвращения домой турист снова обратился к туроператору с требованием о возмещении расходов. Компания согласилась вернуть лишь 35 тыс. руб., тогда как сам Алексей оценил свои убытки в 59 тыс. Не сумев достичь договоренности, он решил подать иск.

В марте суд первой инстанции частично удовлетворил требования туриста, взыскав 96 тыс. руб. Эта сумма включала 34 тыс. неустойки, 32 тыс. руб. штрафа и 30 тыс. руб. в счет компенсации морального вреда на всю семью. Поскольку обе стороны не были согласны с вердиктом, они подали апелляционные жалобы.

В октябре Новосибирский областной суд пересмотрел дело и вынес новое решение, значительно увеличив сумму компенсации. С туроператора было взыскано 252 тыс. руб: 38 тыс. за проживание, 100 тыс. неустойки, 84 тыс. штрафа и 30 тыс. морального вреда. Алексей подчеркнул, что целью судебного спора изначально была не разница в 24 тыс., а принципиальная позиция туроператора, который отказался от диалога и настаивал на минимальной компенсации.

На данный момент судебное решение вступило в законную силу. Новосибирец намерен подать новое ходатайство о взыскании части понесенных судебных издержек.