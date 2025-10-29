Турция стала популярнее среди россиян благодаря сериалам

К выходу мелодраматического сериала "Близкое счастье", снятого в Стамбуле, онлайн-кинотеатр KION совместно с сервисом бронирования туров и отелей Level.Travel провели исследование о потреблении турецкого контента и путешествиях в эту восточную страну. 77 % участников опроса считают, что турецкие сериалы повысили интерес россиян к поездкам в Турцию. Почти половину от всех туристов этого направления составляют женщины (48 %), предпочитающие все чаще отдыхать в одиночку. 57 % готовы рассмотреть путешествие в качестве романтической поездки.

По итогам опроса выяснилось, что треть респондентов (33 %) часто смотрят турецкие сериалы. Чуть менее четверти (23 %) выбирают такой контент к изучению время от времени. Участники опроса охарактеризовали его как отличный способ отвлечься от реальности и визуальный источник привлекательного колорита с красивым актерским составом в кадре. Именно эти особенности делают кинематограф с берегов Босфора таким популярным.

56 % опрошенных хотели бы стать героем турецкого кино или сериала на один день. В топ-3 самых востребованных многосерийных лент вошли историческая картина "Великолепный век", погружающая в реалии Османской империи XVI века, хит последних лет "Постучись в мою дверь" и "Зимородок", рассказывающий историю молодоженов, которые ищут общий язык в браке без любви.

Подавляющее число респондентов (87 %) уже бывали в Турции. При этом, по данным тревел-инженеров Level.Travel, доля женщин, приобретающих туры, с 2023 года в среднем составляет 48 %. Чаще всего они решают отдохнуть в турецких отелях в комфортный период осенью - пики приходятся на сентябрь и ноябрь. Наиболее востребованы турецкие курорты среди женщин от 31 до 44 лет (44 %). За ними - возрастная группа 18-30 лет (25 %). Следом расположились путешественницы старше 45 лет (21 %).

57 % опрошенных были бы не прочь отправиться на Средиземное море в поисках романтики. Из популярных киноперсонажей участницы исследования предпочли бы в партнеры по отдыху Серкана Болата из "Постучись в мою дверь", Султана Сулеймана, появившегося в картине "Великолепный век", и Кемаля - героя "Черной любви". Впрочем, в Level.Travel отметили, что женщины в России и так находят себе пару: вдвоем с партнером или подругой в Турцию приезжают в отпуск почти 60 % покупательниц туров. При этом доля соло-путешественниц за три года увеличилась на 2 %, все активнее решаются на самостоятельные поездки женщины старше 45 лет.