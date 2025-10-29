Эксперт сообщил, какие виды паспортов принимают в безвизовых странах

Россияне могут посетить большинство стран с безвизовым режимом, используя загранпаспорт как старого, так и нового образца при соблюдении определенных требований, сообщил доцент, заведующий кафедрой гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Роман Гареев.

По его словам, россияне для поездок в большинство безвизовых стран могут использовать как паспорта старого, так и нового образца, передает ТАСС.

Гареев пояснил:

«Абсолютное большинство безвизовых стран для россиян, включая такие популярные направления, как Турция, ОАЭ, Таиланд, Сербия, Израиль и другие, принимают оба типа паспортов – и старого, и нового (биометрического) образца».

Эксперт отмечает, что сложности обычно связаны с тем, что некоторые страны ужесточают требования к сроку действия паспорта. Например, все чаще требуется, чтобы паспорт был действителен не менее шести месяцев после завершения поездки, а также содержал чистые страницы для пограничных штампов. В противном случае турист может столкнуться с отказом во въезде.

Виза для посещения стран Шенгенской зоны, Британии, США и ряда других государств обязательно вклеивается в паспорт. Если же в документе старого образца не хватает свободных страниц, то получить новую визу туда не получится – придется оформлять новый заграничный паспорт. Гареев подчеркивает, что это может стать критичным для путешественников, планирующих поездки с открытием виз.

В МИД России также отмечают, что на территорию ряда стран Евросоюза, таких как Дания, Литва, Латвия, Франция, Чехия и Эстония, граждане России могут попасть только по биометрическим паспортам нового образца. В ином случае въезд может быть невозможен даже при наличии действующей визы.

