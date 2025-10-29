Туроператоры открыли бронирование в Таиланде на 2026 год: какие цены

Российские туристы уже сейчас могут спланировать летний отдых в Таиланде на 2026 год. Продажи туров на популярный курорт Пхукет открылись значительно раньше обычного срока с возможностью вылета из пяти городов России. Стоимость раннего бронирования начинается от 167 тысяч рублей за тур на двоих продолжительностью 12 ночей.

© РИА "ФедералПресс"

Спрос и выгода раннего бронирования

Ранний запуск продаж туров в Таиланд на лето 2026 года обусловлен растущим спросом со стороны туристов, стремящихся сэкономить при заблаговременном планировании поездок. Несмотря на недавнее начало продаж, бронирования уже поступают. По данным АТОР, наибольший интерес путешественники проявляют к апрелю, тогда как на май, июнь и июль заявок пока меньше. Летний отдых в Таиланде традиционно обходится дешевле зимнего, а при условии раннего бронирования можно сэкономить дополнительно до 20 %. Текущие цены соответствуют уровню прошлогодних значений.

Стоимость туров из разных городов России

Стоимость летних туров на Пхукет варьируется в зависимости от города вылета. Самый доступный вариант предлагается из Красноярска – отдых в отеле Baan Kata Maytha 3* на 12 ночей обойдется от 166,7 тыс. рублей на двоих. Из Москвы и Екатеринбурга аналогичный тур стоит от 175,5 тыс. рублей. Для туристов из Иркутска размещение в отеле Jiraporn Hill Resort Patong 3* составит от 181,3 тыс. рублей, а из Новосибирска тур в отель Roulette Phuket 3* – от 178,5 тыс. рублей. Все цены включают перелет и завтраки.

Туристам из Владивостока, например, на май 2026 года можно приобрести тур продолжительностью 7 ночей от 144 261 рублей или 10 ночей от 168 290 рублей с размещением в номере категории «Делюкс». В июне предлагаются туры с разными категориями номеров: при вылете 5 июня на 7 ночей доступны стандартные номера от 155 683 рублей, улучшенные от 157 798 рублей и номера «Делюкс» с видом на море от 172 436 рублей. Все туры включают чартерный перелет и завтраки.