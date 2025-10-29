Какова вероятность, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы

В Европейском союзе (ЕС), вероятно, не будут запрещать выдачу шенгенских туристических виз для россиян в ближайшее время. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала кандидат экономических наук, директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД России Екатерина Арапова.

«В ближайших пакетах полного запрета ожидать не стоит. Для многих стран это слишком чувствительно — и с коммерческой, и с имиджевой точки зрения», — подчеркнула она.

По словам эксперта, очень многие страны ЕС выступают против ужесточения визовой политики. В связи с этим на общеевропейском уровне педалировать эту тему и вводить единые жесткие требования не будут. В то же время в долгосрочной перспективе подобные меры все-таки возможны, добавила экономист.

