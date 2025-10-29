«Брезгливым не стоит лететь». Путешественник поделился впечатлениями о Гоа

Российский тревел-блогер побывал в Гоа и описал индийский курорт фразой «брезгливым не стоит лететь». Наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор подчеркнул, что проблема антисанитарии в Индии в том числе касается и Гоа, где мусор лежит как у обочин дорог, так и в джунглях. Местные привыкли сортировать пластик и стекло, а органические отходы просто выбрасывать в ближайшую реку. Однако реки заполнены пластиковыми пакетами, куда кладут весь мусор.

Не меньший дискомфорт доставляют бездомные собаки и коровы, которые могут даже заходить в кафе и рестораны.

«По пляжам постоянно ходят цыгане-попрошайки, которые не дают спокойно посидеть в одиночестве. Они очень приставучие и наглые», — добавил Кутовой.

Кроме того, цены на жилье на курорте взлетели, качество очень плохое.

«Да, можно найти действительно дешевую квартирку, но там и условия будут как в будке», — пожаловался он.

