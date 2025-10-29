В «Турпомощи» прокомментировали ситуацию с детьми на границе с Грузией

Пресс-секретарь ассоциации «Турпомощь» Мария Зюкова, комментируя информацию о том, что грузинские пограничники отказываются пропускать семьи россиян, если ребёнок на фото в паспорте слишком отличается от себя нынешнего, отметила в беседе с RT, что подобные случаи носят единичный характер и не являются системной практикой.

© РИА Новости

«В Ассоциацию "Турпомощь" не поступало обращений по данной проблеме. Тем не менее для минимизации рисков при пересечении границы рекомендуем сфокусироваться на следующих ключевых моментах: своевременная подготовка документов», — посоветовала собеседница RT.

Отмечается, что при значительном изменении внешности ребёнка (особенно в возрасте до семи лет) настоятельно рекомендуется оформить новый загранпаспорт со свежей фотографией.

«Это наиболее надёжный способ избежать вопросов на границе. Кроме того, сформируйте комплект сопроводительных документов и берите его с собой: свидетельство о рождении, внутренний паспорт родителя с вписанным ребёнком (при наличии), предыдущий загранпаспорт ребёнка, если фотография в нём более актуальна. Сохраняйте спокойствие и готовность вежливо пояснить ситуацию, представив при необходимости дополнительные документы», — заключила она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что россиян с детьми не пропускают через границу в Грузию.

Отмечается, что для грузинских пограничников подросшие дети на фото в паспорте не похожи на себя в младенчестве.