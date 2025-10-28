Названа «недооцененная жемчужина» Европы для туристов

В Португалии прекрасные курортные зоны, где не очень много туристов, а местные виноградники — отдельная история, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

© Unsplash

Самой популярной у туристов страной Европы является Франция, однако грамотные люди все же отдадут предпочтение Португалии, сказал в эфире НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Португалия вновь признана лучшим туристическим направлением Европы, свидетельствуют результаты премии World Travel Awards. Мадейра стала лучшим островом Европы, Лиссабон — лучшим городом для отдыха, Порту — лучшим городским направлением. Арутюнов назвал Португалию недооцененной жемчужиной.

«Португалии можно гордиться всем! Во-первых, прекрасная история. Многие мореплаватели, исследователи мира, родом из Португалии. Во-вторых, конечно же, у них очень красивые и эксклюзивные курортные зоны, где не очень много туристов. Там не так много мест для купания, но у них есть не менее прекрасная, например, Мадейра — остров, где есть пляжные курорты. Кроме того, в Португалии есть прекрасные виноградники. Португальские виноградники — это отдельная история. Эта страна — недооцененная жемчужина. Все едут в Испанию, а грамотные люди — в Португалию. Португалия получила награду не за количество туристов, а за колорит и недооцененность со стороны массового туриста. Если мы говорим про Европу, то самой популярной у туристов страной является Франция. Потом идут Испания, Италия и Турция», — сказал собеседник НСН.

