Во сколько обойдет отдых в Таиланде на Новый год

Во многих востребованных отелях Таиланда уже сейчас плотная загрузка на новогодние каникулы. Об этом TourDom.ru рассказали в турагентствах: «По некоторым гостиницам на Пхукете приходят отказы, предлагаем туристам альтернативы».

© Unsplash

Редакция проверила наличие мест в популярных отелях на 10 дней начиная с 30–31 декабря. По данным агрегаторов, свободных номеров уже нет в таких гостиницах, как Centara Kata Resort Phuket 4*, Chanalai Romantica Resort 4* Katathani Phuket Beach Resort 5* на пляже Ката, в InterContinental Phuket Resort 5* (пляж Камала). Недоступен для бронирования на январские каникулы и 4-звездочный Naithonburi Beach Resort на второй линии от моря.

При этом немало отелей свободно на указанные даты, но стоимость отдыха на Новый год резко возрастает, иногда в разы.

Например, туристы могут выбрать Sawaddi Patong Resort 4* на Патонге. В новогодний период 10-дневный тур с перелетом из Москвы на 11 ночей обойдется в 560 тыс. руб. на двоих (питание – завтраки), а после праздников аналогичный вариант предлагается уже в 2 раза дешевле – за 250.

Также меняется и стоимость 12-дневного тура с размещением в Novotel Phuket Kata Avista Resort & Spa 4* (пляж Ката): при заезде 31 декабря туристы заплатят 660 тыс. руб., а вылетев на отдых 12 января – 380.

Еще больше вырастет стоимость отдыха в Centara Karon Resort 4*. В середине января тур на 9 ночей с перелетом из Москвы стоит 285 тыс. руб. на двоих, а если отправиться на Пхукет на новогодние каникулы, такой же вариант обойдется в 2,4 раза дороже – 683 тыс.

Туроператоры рекомендуют туристам рассматривать отели на моментальном подтверждении, а также обращать внимание на другие тайские курорты – Паттайю и Као Лак.

Ранее «ТурДом» писал, что турагенты сталкиваются с трудностями при подтверждении номеров в популярных отелях Таиланда на новогодние даты. Иногда согласования заказа приходится ждать до 4 дней.