Россиянам пообещали безвиз для поездок на Бали

Россиянам пообещали безвиз с Индонезией для поездок на Бали в обозримом будущем. Посол России в республике Сергей Толченов в интервью ТАСС заявил, что соглашение со страной реально, но пока об этом речи не идет.

По словам дипломата, безвизовый режим может быть введен в том случае, если правительства стран примут соответствующее решение, оформят соглашение и подпишут его.

«Пока об этом нигде не говорилось, но считаю, что в обозримой перспективе это вполне реально», — сказал Толченов.

Он добавил, что пока «на столе» у российской стороны имеется лишь договор об упрощении визовых формальностей для соотечественников, собирающихся в Индонезию. Эта инициатива уменьшит количество требуемых посольством документов для оформления разрешения на въезд, а также сократит время его оформления. Однако о безвизовом режиме пока речи нет, подчеркнул дипломат. По его словам, Россия также заинтересована в том, чтобы в страну приезжали индонезийцы — как туристы, так и студенты.

Ранее страна изменила правила въезда. С 1 сентября, чтобы попасть в Индонезию через международные аэропорты Джакарты, Бали и Сурабаи, россиянам нужно заполнить электронную декларацию.