Когда состоится первый авиарейс из Минеральных Вод в Пхукет

Первый авиарейс из Минеральных Вод в Пхукет состоится в ноябре
Первый рейс из аэропорта Минеральные Воды на Ставрополье в таиландский Пхукет запланирован на 20 ноября. Уже реализовано большинство билетов.
«В текущем осенне-зимнем периоде у нас должно появиться новое дальнемагистральное направление, которое многие ждут, — Таиланд, конкретно Пхукет. Планируем, что 20 ноября этого года будет выполнен первый рейс», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» замгендиректора «Новапорт Холдинг» по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев.
Программа полетов на курорт в Таиланде выполняется совместно с туроператорами Annex Tour и Fun&Sun. Спикер, ссылаясь на их данные, заявил, что билеты на это направление проданы на 90%.
Он также отметил, что существует возможность увеличения количества рейсов из Минеральных Вод в Стамбул и Ереван.
Говоря о внутренних направлениях, Чуев подчеркнул, что основной задачей большинства аэропортов СКФО является сохранение действующей маршрутной сети и появление новых региональных рейсов.
«Большую помощь в развитии географии и выделении средств на поддержку региональной авиации получаем от субъектов. У нас порядка 14 маршрутов субсидируются в Ставропольском крае, два — в КБР. Это существенно помогает нам в открытии новых направлений», — добавил представитель холдинга.