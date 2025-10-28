Когда состоится первый авиарейс из Минеральных Вод в Пхукет

Первый рейс из аэропорта Минеральные Воды на Ставрополье в таиландский Пхукет запланирован на 20 ноября. Уже реализовано большинство билетов.

© ТАСС

«В текущем осенне-зимнем периоде у нас должно появиться новое дальнемагистральное направление, которое многие ждут, — Таиланд, конкретно Пхукет. Планируем, что 20 ноября этого года будет выполнен первый рейс», — сообщил на пресс-конференции в РИЦ «ТАСС Кавказ» замгендиректора «Новапорт Холдинг» по Северо-Кавказскому кластеру Роман Чуев.

Программа полетов на курорт в Таиланде выполняется совместно с туроператорами Annex Tour и Fun&Sun. Спикер, ссылаясь на их данные, заявил, что билеты на это направление проданы на 90%.

Он также отметил, что существует возможность увеличения количества рейсов из Минеральных Вод в Стамбул и Ереван.

Говоря о внутренних направлениях, Чуев подчеркнул, что основной задачей большинства аэропортов СКФО является сохранение действующей маршрутной сети и появление новых региональных рейсов.