Российский туроператор по внутреннему туризму оказался замешан в скандале на Мальдивах

В туристическом сообществе с прошлой недели обсуждают скандал: в соцсетях появился анонимный аккаунт, в котором на английском языке с примесью русского перечисляются претензии к управляющему пятизвездочного отеля Kuredhivaru Resort and Spa на Мальдивах Станиславу Пайдзинскому и его супруге Юлии.

Пару обвиняют в злоупотреблении служебным положением. Якобы, имея собственную виллу, супруги живут в отеле и «пользуются первоклассными услугами бесплатно». Автор аккаунта пишет, что в отеле практикуются неоправданные преференции клиентам российской компании A la carte Premium, где работает Юлия.

Например, туристы якобы получают бутылку шампанского Louis Roederer, роскошное фруктовое ассорти, шоколад, канапе, печенье, а другим дают напиток попроще (каву. – Ред.), «обычные фрукты и печенье». Кроме того, туристам A la Carte Premium отдают предпочтение при бронировании вилл и различных услуг вроде VIP-трансферов.

В таком же духе были составлены и другие посты. Редакция предложила Kuredhivaru Resort and Spa и A la Carte Premium Travel прокомментировать ситуацию, но пока не получила ответа. Зато – интересное совпадение – после того, как мы отправили запрос в отель, все посты с «компроматом» на генерального менеджера из аккаунта исчезли. Из этого можно сделать вывод, что источник «информации» находится внутри курорта. И возможно, завел его кто-то из обиженных сотрудников – в некоторых публикациях такая тема поднималась.

Якобы Станислав считает местных неспособными к работе в сфере гостеприимства и нанимает иностранцев. А его супруга Юлия, «использует власть», чтобы осложнить жизнь персоналу. Автор приводил пример: когда на курорт приехал ее друг и одна из сотрудниц, показывая виллу, обратила внимание, что дорогое шампанское не входит в стоимость, «Юлия пришла в ярость, и в итоге бедную женщину уволили».

Представитель одной из туроператорских компаний, работающих с Мальдивами, согласен с версией, что аккаунт завел кто-то «очень сильно обиженный» – по постам это видно. При этом претензий к руководству гостиницы у туроператоров нет.

«У нас этот отель востребован, есть много повторных обращений от клиентов через турагентов – жалоб не было. Мы хорошо знаем Станислава, он прекрасно общается и с нашим персоналом, и с коллегами. Никаких проблем не возникало», – прокомментировал руководитель туроператора «АРТ-ТУР» Дмитрий Арутюнов.

«Не припомним, чтобы наши клиенты были недовольны», – сообщили в «Интуристе».

Еще один наш собеседник предположил, что слив – это «происки обиженного агента, который узнал, что его клиентам предложили скидку, если они забронируют напрямую». По его словам, это стандартная практика. Действительно, в одном из постов автор прямо предупреждает: «если у вас есть дорогие клиенты, берегитесь».

Есть в этой истории еще один любопытный нюанс – автор аккаунта называет A la Carte Premium Travel туроператором, но финансовые гарантии в России у него оформлены только для внутреннего и въездного туризма. Формировать турпродукт на выездных направлениях без фингарантий и членства в «Турпомощи» он не вправе. После того как в марте TourDom.ru обратил внимание на это, компания изменила формулировку описания деятельности на своем сайте, но, как показывает этот скандал, приоритеты не изменились.