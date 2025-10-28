Myanmar Airways с ноября возобновит рейсы из Новосибирска в два города Мьянмы

Myanmar Airways с 2 ноября запускает рейсы между Новосибирском и двумя городами Мьянмы – Мандалаем и Янгоном. Об этом свидетельствует сезонное расписание Толмачево.

Согласно заявлению пресс-службы аэропорта, программа заявлена на регулярной основе по средам и воскресеньям. Самолет будет вылетать из Новосибирска в 00:10. Продолжительность рейса до Мандалая составит 5 часов 20 минут, а до Янгона – 7 часов 20 минут.

В настоящее время у агрегаторов уже появились в продаже авиабилеты. Стоимость перелета в одну сторону из Новосибирска в Янгон начинается от 35 250 руб., а билет туда и обратно обойдется примерно в 71 680 руб.

Myanmar Airways уже летала из Новосибирска прошлой зимой. Однако рейсы пришлось приостановить в апреле из-за разрушительного землетрясения в Мьянме. Кроме того, тогда загрузка бортов не превышала 20%, а полеты часто отменялись.

Важным фактором, способствующим развитию туристического потока, стало подписание во вторник соглашения о безвизовом режиме между Россией и Мьянмой. Этот документ был завизирован главами внешнеполитических ведомств Сергеем Лавровым и Тан Свеем в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности. В ходе той же встречи министры утвердили план межмидовских консультаций на период с 2025 по 2027 год.