Red Wings разъяснила ситуацию с задержками рейсов

Red Wings опровергла появившиеся в СМИ сообщения о поломке двух Boeing 777 авиакомпании. Как объяснили в пресс-службе перевозчика, речь идет лишь о небольшом ремонте.

«В течение октября авиакомпания производила замену нескольких компонентов на самолетах этого типа. Также мы провели дополнительную техническую проверку бортов», – уточнили в Red Wings.

Отметим, подобные новости связаны с задержками рейсов перевозчика на маршрутах во Вьетнам. Сбои в расписании продолжаются уже не первый день и вызывают вопросы у части пассажиров. На фоне этого активизировались и некоторые телеграм-каналы, сообщившие о «серьезных проблемах» у Red Wings и жалобах со стороны «тысяч туристов». Однако в авиакомпании настаивают, что речи о неисправности бортов не идет.

Кроме того, корректировка графика полетов была согласована с туроператорами, имеющими блоки мест на рейсах Red Wings. Соответственно, путешественников заранее предупредили об изменениях в расписании, обеспечили питанием и напитками, а также разместили в отелях.

«Так обязана поступить каждая ответственная авиакомпания», – добавили в Red Wings.

На данный момент отправления из Вьетнама ожидают 412 клиентов авиакомпании. Ориентировочно, они вылетят в Россию 28 октября в 22:00 по местному времени.

Отметим, ситуацию прокомментировали и в Генконсульстве РФ в Хошимине. В ведомстве пояснили, что жалоб от россиян на проблемы с Red Wings не поступало.