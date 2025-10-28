В Таиланде на русских туристов напали с мачете

Туристы из России приехали в Таиланд и стали жертвами агрессивных продавцов, пишет телеграм-канал Mash.

Журналисты уточняют, что пара путешествовала в Пангане вместе с шестилетним ребенком, и женщина стримила на камеру все, что происходило вокруг нее.

В какой-то момент пара вместе с девочкой остановилась около придорожного ларька, где продавались наркотики. Камера выключена не была, женщина вела стрим, а ее возлюбленный хотел купить запрещенки. Продавцам камера не понравилась, и сначала они набросились на саму блогерку, а потом и на ее возлюбленного, которому проломили голову мачете.

Все это происходило на глазах у шестилетней дочери.

Пострадавших госпитализировали, мужчине наложили 18 швов. Сама блогерка, тем временем, вела стрим даже из больницы, снимая процесс лечения – не обращая внимания на протесты как своего ребенка, так и медиков.